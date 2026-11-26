Attualità · Il caso

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Potrebbe esserci una svolta nella vicenda degli animali uccisi al Parco faunistico Ibleo, nelle campagne tra Siracusa e Floridia. Gli accertamenti condotti dal servizio veterinario dell’Asp avrebbero ricondotto l’aggressione a un branco di cani randagi, che sarebbe stato individuato nelle scorse ore.

È già stato effettuato l’intervento per sedare, catturare e trasferire gli animali in una struttura idonea ma, considerata la loro potenziale pericolosità, la destinazione più probabile sarebbe un canile. Una ricostruzione che potrebbe fortunatamente ridimensionare l’ipotesi iniziale di un raid deliberatamente organizzato ai danni del parco.

Il bilancio dell’accaduto resta pesantissimo, con diverse lepri della Patagonia e alcune capre argentate uccise, oltre ad altri esemplari rimasti feriti. Nella zona si sarebbero registrate anche altre aggressioni ai danni di animali. Tra gli episodi sui quali occorrerà fare chiarezza figura il ritrovamento, questa mattina, della carcassa di un cinghiale con profonde ferite da azzannamento nel centro abitato di Canicattini Bagni, a pochi metri dall’istituto scolastico Giovanni Verga.

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Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e che sembra possa ricollegarsi a quanto accaduto nella tenuta di Damiano Gallo: al momento, tuttavia, non vi sono certezze sulla riconducibilità dei diversi episodi allo stesso branco.

L’intervento dei veterinari dovrebbe consentire di mettere in sicurezza gli animali individuati e scongiurare il rischio di ulteriori aggressioni. Restano da chiarire le circostanze attraverso le quali i cani siano riusciti ad accedere ai recinti del parco e l’eventuale coinvolgimento di terzi.