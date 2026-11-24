Cronaca · la denuncia

Un’incursione notturna e diversi animali uccisi. È quanto denuncia Damiano Gallo, fondatore e gestore del Parco faunistico Ibleo, un santuario naturalistico privato nelle campagne tra Siracusa e Floridia, ai piedi dei Monti Iblei.

“Questa notte degli uomini sono entrati al parco e hanno ucciso volontariamente moltissimi animali”, racconta Gallo in un video pubblicato sui social. Secondo un primo resoconto, tra gli animali uccisi ci sono una zebra, alcune lepri della Patagonia e delle capre argentate. Altri animali, tra cui cicogne, nandù ed emù, sarebbero stati feriti.

Gallo ha annunciato che presenterà denuncia alle autorità e informerà la Procura. “La cosa che più mi fa male è che questi animali fossero indifesi questa notte e che nessuno abbia potuto proteggerli”, dice.

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“Sono seguito da migliaia di persone, amato, ma a quanto pare anche molto odiato – aggiunge Gallo – Chi ha fatto questo pensa di intimorire le persone con atteggiamenti mafiosi e da delinquenti. Ma se pensate di intimorirmi uccidendo i miei animali, avete sbagliato”

Il fondatore del parco promette di andare avanti. “Il Parco faunistico Ibleo è nato non solo per il mio amore per gli animali, ma per valorizzare questa terra ancora denigrata e bistrattata. Qui gli animali non vengono sfruttati, vengono salvati. Mi avete ucciso alcuni animali: ne comprerò altri e ne salverò altri. Farò di tutto perché chi ha fatto questo finisca in carcere”

Poi le scuse per i toni usati nel video: “Il mio linguaggio non è consono alla mia persona, ma oggi sono particolarmente ferito. Per me è un grande lutto”