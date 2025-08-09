Ultime news

1 minuto di lettura
Il giallo

Strage di cani alla Pizzuta: salgono a cinque le vittime per avvelenamento

Le associazioni Enpa, Leal e Balzoo, giunte nell’area, hanno recuperato le carcasse e si sono attivate per presentare denuncia alle autorità competenti

Le associazioni Enpa, Leal e Balzoo, giunte nell’area, hanno recuperato le carcasse e si sono attivate per presentare denuncia alle autorità competenti

1 minuto di lettura

Sale a cinque il numero dei cani trovati senza vita nella zona della Pizzuta. Secondo quanto riferito dai volontari intervenuti sul posto, gli animali sarebbero stati avvelenati.

Le associazioni Enpa, Leal e Balzoo, giunte nell’area, hanno recuperato le carcasse e si sono attivate per presentare denuncia alle autorità competenti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra cittadini e animalisti, che chiedono interventi urgenti per individuare i responsabili e prevenire nuovi episodi di crudeltà.


“Non ci fermeremo – dichiara la volontaria Laura Merlino – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e in primis delle istituzioni che a oggi sono assenti e poco sensibili al tema del randagismo”

Siracusa, trovati tre cani avvelenati alla Pizzuta: le associazioni pronte a denunciare

Questa mattina

 


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni