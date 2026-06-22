Strage silenziosa sulle strade: 88 i ciclisti morti nel 2026. L’appello di Protasi (FCI): “Non serve cordoglio, ma scelte coraggiose”

Non sono solo numeri, ma “88 ragioni per cambiare”. Il bilancio delle vittime tra i ciclisti sulle strade italiane dall’inizio del 2026 ha raggiunto la drammatica cifra di 88 morti in poco più di cinque mesi. Una scia di sangue che non accenna a fermarsi e che vede nel mese di maggio il punto più critico, con ben 24 decessi registrati. Un bilancio destinato ad aumentare, considerando che proprio nel weekend si è verificata un’altra tragedia: una ciclista di 41 anni, è stata travolta e uccisa sulla Statale 186 in provincia di Palermo da un’auto che ha invaso la corsia durante un sorpasso vietato.

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio ASAPS-SAPIDATA, la Lombardia guida la tragica classifica con 21 vittime, seguita da Emilia-Romagna (16) e Veneto (14). In queste regioni, dove l’uso della bicicletta è molto diffuso, la convivenza con il traffico motorizzato continua a mostrare criticità profonde.

Il profilo delle vittime evidenzia inoltre una particolare fragilità: su 88 decessi, 39 riguardavano persone con più di 65 anni. “Dietro ogni statistica c’è una storia interrotta”, sottolineano dall’Osservatorio, ricordando che ogni vittima rappresenta un padre, una madre o un giovane che non farà più ritorno a casa. Un dato inquietante emerge dal numero di casi di pirateria stradale: sono già 6 i conducenti fuggiti dopo l’incidente dall’inizio dell’anno. Nel 2025, questa piaga aveva riguardato l’11% dei decessi totali.

Proprio su questo punto interviene Corrado Protasi, Presidente della Commissione Promozione al Ciclismo del Comitato Regionale F.C.I. Sicilia, che lancia un consiglio pratico e amaro: “Munitevi di una dash cam, perché nel 50% dei casi gli investitori scappano”. Protasi sottolinea come la sicurezza non sia una fatalità, ma il risultato di scelte quotidiane e di un necessario cambiamento culturale.

Nonostante l’aumento di mezzi leggeri ed e-bike, le infrastrutture italiane faticano a tenere il passo. Protasi invoca “rispetto e attenzione per chi utilizza la strada”, chiedendo una convivenza più sicura tra pedoni, runner e ciclisti.

La questione è ora sul tavolo delle autorità: è stata infatti inviata una nota al Ministero e alla Federazione per chiedere interventi concreti e immediati. Per Protasi e per l’ASAPS, la soluzione risiede in un impegno congiunto tra istituzioni, scuole e cittadini per costruire città “finalmente a misura di persona”. “La sicurezza stradale non è una fatalità”, conclude il rapporto: è tempo che al cordoglio seguano infrastrutture sicure e una moderazione del traffico realmente efficace