Strepitus Silentii a Siracusa, quasi sold out il primo fine settimana

Cultura · Catacombe

Grande successo per la prima di Strepitus Silentii – le notti delle catacombe. Il viaggio tra spiritualità, teatro e memoria all’interno della catacomba di San Giovanni a Siracusa ha preso il via ieri sera e i prossimi appuntamenti stasera e domani sono già quasi sold out.

Quindici serate, per tutto il mese di agosto, per immergersi nella storia di Siracusa attraversando le gallerie della catacomba. Questa ventiduesima edizione è stata modificata nel testo e arricchita con l’inserimento della cripta di San Marciano, punto di riferimento per tutto il mondo cristiano occidentale, che nel corso dei secoli ha avuto molteplici funzioni, da quelle strettamente legate alla sepoltura dei primi cristiani alle pratiche devozionali e liturgiche.

Fanno parte del cast di Strepitus Silentii Attilio Ierna, Doriana La Fauci, Caterina Pugliese, Marinella Scognamiglio. Musiche di Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca.

“Un viaggio spirituale. Si entra in contatto con un mondo antico – ha detto Attilio Ierna -. Tutto quello che vediamo in catacomba ci parla di vita. Ci parla di un messaggio di cristianità forte che resta come eredità per tutta la comunità cristiana“.

“Un viaggio che offre la possibilità di un percorso evolutivo dell’anima. Si esce da questo viaggio, rigenerati. Un momento di grande silenzio interiore” ha detto Doriana La Fauci.

“Entriamo nella catacomba e siamo avvolti dal silenzio che ci ricorda che dopo la morte c’è la vita e che questo luogo è memoria – ha concluso Marinella Scognamiglio -. Si scendeva per rendere memoria ai propri cari e quelle comunità cristiane hanno reso questo luogo importante in tutto il mondo”

Strepitus Silentii è promosso dalla società Kairós Turismo Cultura Eventi di Siracusa, in collaborazione con l’Ispettorato per le Catacombe della Sicilia Orientale, la Custodia delle Catacombe di Siracusa e l’Ufficio Diocesano per la Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Siracusa e il supporto dell’associazione culturale L’isola del Dialogo, Cantine Pupillo e Pasticceria Alfio Neri. Il patrocinio è del Comune di Siracusa.

Gli appuntamenti di Strepitus silentii sono programmati tutti i fine settimana di agosto (1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30) con i consueti orari (I visita ore 21 e II visita ore 22.30). La prenotazione è obbligatoria ed è possibile prenotare telefonando al seguente numero: 0931.64694 oppure 3475815794 (dalle 10 alle 17.30) oppure inviando una email a info@kairos-web.com