Stretta sull’imposta di soggiorno: Comune di Siracusa e GdF insieme contro l’evasione

Attualità · Protocollo d'intesa

Il Comune di Siracusa e il Comando provinciale della Guardia di Finanza rafforzano la collaborazione per contrastare l’evasione dell’imposta di soggiorno. La Giunta comunale, ha approvato lo schema di un protocollo d’intesa che punta a intensificare lo scambio di informazioni tra Palazzo Vermexio e le Fiamme Gialle, con l’obiettivo di individuare irregolarità e garantire una maggiore equità fiscale nel settore turistico.

L’accordo sottoscritto dal sindaco Francesco Italia e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Jonathan Pace, avrà una durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo.

Il protocollo nasce dalla volontà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all’evasione dell’imposta di soggiorno, tributo istituito dal Comune di Siracusa nel 2013 e successivamente aggiornato nel 2024. Attraverso la collaborazione istituzionale, Palazzo Vermexio metterà a disposizione della Guardia di Finanza dati, informazioni, segnalazioni qualificate e analisi di contesto utili a orientare le attività di controllo. Le Fiamme Gialle, dal canto loro, potranno utilizzare gli elementi acquisiti nell’ambito delle proprie competenze investigative e, compatibilmente con il segreto istruttorio e d’ufficio, trasmettere al Comune le risultanze degli accertamenti utili ai fini amministrativi.

L’intesa disciplina anche le modalità di trattamento e trasmissione dei dati, prevedendo il rispetto della normativa sulla privacy e l’utilizzo della posta elettronica certificata per lo scambio delle informazioni tra i due enti. Entrambe le amministrazioni opereranno come titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

Il protocollo arriva a poco più di due anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, operativo dal 1° giugno 2024, che ha ampliato la platea dei soggetti tenuti al pagamento e ridefinito criteri e modalità di applicazione del tributo.

Tra le principali novità introdotte nell’ultimo regolamento figura l’estensione dell’imposta anche alle locazioni brevi: i turisti non residenti che soggiornano in appartamenti privati, compresi gli alloggi destinati a uso turistico affittati per periodi non superiori a 30 giorni, sono infatti tenuti al pagamento dell’imposta, obbligo che in precedenza riguardava esclusivamente le strutture ricettive tradizionali.

L’importo dell’imposta è fissato nel 4% del costo del pernottamento, comprensivo dell’eventuale colazione e al netto dell’Iva, con un tetto massimo di 5 euro a persona per notte e per un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

Il regolamento, è bene ricordarlo, prevede anche numerose esenzioni. Non pagano, tra gli altri, i minori fino a 14 anni, gli over 80, le persone con disabilità grave, gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie cittadine, gli studenti universitari fuori sede e quelli impegnati in programmi di scambio culturale, il personale delle strutture ricettive, gli sposi in viaggio di nozze, gli atleti delle nazionali e delle rappresentative olimpiche in ritiro a Siracusa, i volontari della Protezione civile impegnati in emergenze o manifestazioni organizzate dagli enti pubblici, gli appartenenti alle forze dell’ordine e ai Vigili del fuoco in servizio e gli ospiti accolti gratuitamente dalle strutture ricettive per finalità promozionali, entro il limite di dodici pernottamenti annui.

Specifici obblighi ricadono anche sui gestori delle strutture ricettive, che sono tenuti a riversare al Comune le somme riscosse entro il sedicesimo giorno del mese successivo, trasmettendo contestualmente la dichiarazione con il numero dei pernottamenti, i periodi di soggiorno, il numero degli esenti, l’imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati.

Con questo accordo, Comune e Guardia di Finanza puntano a rafforzare i controlli in un settore strategico per l’economia cittadina, con l’obiettivo di assicurare una corretta riscossione dell’imposta di soggiorno e contrastare eventuali fenomeni elusivi, in un momento in cui il turismo rappresenta una delle principali voci di sviluppo del territorio siracusano.