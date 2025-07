Stretto un patto di collaborazione tra Coprodis e osservatorio civico

Un protocollo di collaborazione è stato stipulato tra il Co.Pro.Dis. (Coordinamento Provinciale Disabilità di Siracusa) e l’Osservatorio Civico di Siracusa, con le firme dei rispettivi presidenti Lisa Rubino e Salvo Sorbello. Il Co.Pro.Dis è un organismo senza scopo di lucro, che agisce secondo le linee sancite dalla Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità e dei principi generali dell’ordinamento giuridico ed è la rete delle Associazioni che operano nel territorio, impegnandosi per rimuovere tutte quelle barriere, architettoniche, culturali, sociali, sensoriali e sessuali, che ancora impediscono alle persone di amare, andare a scuola, praticare sport, lavorare, viaggiare, di vivere pienamente la propria vita.

Da parte sua l’Osservatorio Civico di Siracusa si occupa di monitorare e valutare anche la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari erogati sul territorio, di promuovere la partecipazione e la trasparenza nella gestione della sanità pubblica, di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini utenti ed ha già stipulato delle intese con il Centro Territoriale di Supporto per le nuove Tecnologie e disabilità previsto dal Miur, con l’Ordine dei Medici, con Anci Sicilia, con l’Arcidiocesi di Siracusa ed altri enti ed associazioni.

Il Co.Pro.Dis. e l’Osservatorio Civico condividono dunque l’obiettivo di favorire la tutela del diritto alla salute delle persone con disabilità, il sostegno laddove si ravvisano situazioni di fragilità e/o difficoltà socioeconomiche. Co.Pro.Dis.e Osservatorio Civico operano per favorire lo scambio di informazioni, dati, esperienze e buone pratiche; promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione, educazione e prevenzione anche sanitaria rivolte ai cittadini, con particolare attenzione ai temi dell’appropriatezza, dell’efficacia, dell’efficienza, dell’equità, della sostenibilità e della partecipazione per quanto riguarda le persone con disabilità; organizzare eventi, incontri, seminari, convegni, corsi di formazione e aggiornamento professionale su tematiche di interesse comune, coinvolgendo l’Asp di Siracusa, l’Ufficio Scolastico Provinciale, esperti, rappresentanti delle istituzioni e della società civile, ponendo una particolare attenzione alle tematiche della disabilità; sostenere azioni di tutela e difesa dei diritti dei cittadini in materia sanitaria e socio-assistenziale; proporre progetti, proposte, suggerimenti e soluzioni alle autorità competenti per il miglioramento della qualità e dell’efficienza della sanità e dei servizi sociali territoriali.

“L’obiettivo – dichiarano Lisa Rubino e Salvo Sorbello – è quello di sviluppare rapporti e connessione tra istituzioni e soggetti del volontariato e dell’associazionismo, per ampliare e rendere sempre più capillare una rete che sostenga le iniziative rivolte in primo luogo alle persone fragili”.