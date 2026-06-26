Striscione davanti a Palazzo Vermexio: contestazione a Ricci e al sindaco Italia per la crisi del Siracusa Calcio

Uno striscione di protesta è comparso ieri sera davanti a Palazzo Vermexio, nel pieno delle tensioni legate al futuro societario ed economico del Siracusa Calcio.

Sul telo, sorretto da tifosi, compare una dura presa di posizione nei confronti del presidente Alessandro Ricci e del sindaco Francesco Italia. Il messaggio recita: “Ricci e Italia: nel silenzio dell’indecenza e della delusione, voi scarsi come la vostra gestione”.

L’iniziativa arriva in un momento particolarmente delicato per il club azzurro, alle prese con le note difficoltà economiche e societarie emerse negli ultimi giorni e che stanno alimentando forte preoccupazione tra tifosi e ambiente calcistico.

Il presidente Alessandro Ricci ha infatti confermato di essere al lavoro per risanare la situazione economica del club: l’obiettivo dichiarato è presentare una società in condizioni tali da consentire l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D entro il 10 luglio. Nelle trattative è emersa la figura di Demetrio Sartiano, indicato come intermediario nella ricerca di una cordata interessata a rilevare il club. Finora, tuttavia, non è stata ufficializzata alcuna cessione.

Il sindaco Italia, nel frattempo, ha dichiarato di seguire l’evoluzione della vicenda, spiegando che sarebbero stati coinvolti professionisti per accompagnare il percorso di transizione societaria. Ha però precisato che il Comune non può sostituirsi agli imprenditori nella gestione della società e che le interlocuzioni dirette con l’attuale proprietà sono limitate, ma i tifosi lo accusano di non aver assunto un ruolo sufficientemente incisivo nella gestione della crisi.