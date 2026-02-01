Struttura balneare pericolante, l’associazione “Love Arenella” diffida le autorità

Una struttura balneare in cemento armato che, pur essendo ancora in uso, versa in condizioni di grave degrado strutturale e rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. È quanto denuncia l’associazione Love Arenella, che attraverso il presidente Giorgio Nanì La Terra ha inviato una diffida formale alla Procura della Repubblica, alla Prefettura, al Comune di Siracusa e all’Assessorato regionale competente.

Al centro della segnalazione la situazione della spiaggia dell’Arenella, dove una struttura affacciata direttamente sulla battigia presenta pilastri collassati, ferri d’armatura scoperti e detriti dispersi sull’arenile. Secondo quanto riportato dall’associazione, dopo i primi crolli parziali registrati nel 2023, nuovi e significativi cedimenti strutturali si sono verificati nel gennaio 2026, aggravando ulteriormente uno scenario già critico.

«Il fatto che la struttura non sia abbandonata rende la situazione ancora più grave», afferma Giorgio Nanì La Terra. «Esiste una responsabilità precisa nella manutenzione e soprattutto nella vigilanza da parte degli enti competenti. Non si può consentire che una concessione demaniale prosegua in queste condizioni di degrado, che minacciano l’incolumità pubblica e deturpano l’ambiente marino. Il mare è ormai entrato all’interno della struttura: cosa si aspetta per intervenire, un incidente tragico?».

Nella diffida, l’associazione individua diversi profili di criticità. In primo luogo la sicurezza pubblica, poiché la struttura pericolante si trova sulla battigia e non rispetterebbe le distanze minime necessarie anche per eventuali interventi di soccorso. Viene poi segnalato il rischio di inquinamento ambientale, legato al collasso di vetrate e materiali edili direttamente in mare, con una possibile violazione delle normative a tutela dell’ecosistema costiero.

Altro punto centrale è quello delle responsabilità degli enti pubblici. Love Arenella chiede la revoca immediata di ogni titolo concessorio per la perdita dei requisiti di sicurezza e manutenzione, nonché l’emissione di un’ordinanza di demolizione coatta e la successiva bonifica dell’area.

Nel documento viene inoltre richiamata l’inerzia del Comune di Siracusa sull’approvazione del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo (PUDM), ritenuta dall’associazione un fattore che contribuisce al disordine e alla cattiva gestione del litorale.

L’associazione ha concesso alle autorità competenti 30 giorni di tempo per avviare le procedure di demolizione e messa in sicurezza. In caso di mancato intervento, annuncia il ricorso a ulteriori azioni, tra cui esposti alla Corte dei Conti e alla Commissione Europea.