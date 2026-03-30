Studente di Siracusa vince il concorso Legalità e cultura dell’etica

Uno studente dell’Istituto comprensivo Giuseppe Aurelio Costanzo di Siracusa ha conquistato il primo posto a livello nazionale nell’ambito del XV concorso “Legalità e cultura dell’etica”.
Leonardo Fisicaro, noto in ambito musicale con lo pseudonimo di Kombat Kid, alunno della classe 1B della media, si è classificato al primo posto nella categoria “Brano musicale – Scuole medie”.
Il concorso, promosso dal Rotary Club Siracusa Ortigia insieme ai distretti italiani del Rotary, ha l’obiettivo di diffondere tra i giovani i valori fondamentali della legalità, del rispetto e della responsabilità civile.
Leonardo studia anche batteria e chitarra all’Accademia Lizard di Siracusa. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 aprile alle 9:30 nella facoltà di Ingegneria (Edifici 7-9) dell’Università di Palermo, in viale delle Scienze.
La dirigente scolastica Lenora Coco esprime le più vive congratulazioni allo studente e alla sua famiglia, sottolineando come “questo traguardo rappresenti un motivo di orgoglio per tutto l’istituto e un esempio positivo per l’intero territorio”.
Fonte: Ansa.it
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