Studente siracusano primo classificato al concorso nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica”

Grande orgoglio per l’Istituto Comprensivo “G. A. Costanzo” di Siracusa: uno studente dell’istituto ha conquistato il primo posto a livello nazionale nell’ambito del XV Concorso “Legalità e Cultura dell’Etica”, anno scolastico 2025/2026. Si tratta di Leonardo Fisicaro, già noto in ambito musicale con lo pseudonimo di Kombat Kid, alunno della classe 1B della Scuola Secondaria di primo grado, che si è classificato al primo posto nella categoria “Brano Musicale – Scuole Medie”, distinguendosi per la qualità artistica e il forte valore educativo del lavoro presentato.

Il concorso, promosso dal Rotary Club Siracusa Ortigia insieme ai distretti italiani del Rotary, ha l’obiettivo di diffondere tra i giovani i valori fondamentali della legalità, del rispetto e della responsabilità civile. Il riconoscimento rappresenta un risultato di grande rilievo non solo per lo studente, ma per l’intera comunità scolastica, evidenziando l’efficacia del percorso educativo e formativo dell’Istituto, nonché l’impegno costante dei docenti nel valorizzare il talento e la crescita personale degli alunni.

Il giovane Leonardo, oltre che in ambito scolastico, è uno studente di batteria e chitarra presso l’Accademia Lizard di Siracusa. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà venerdì 10 aprile 2026 alle ore 9:30, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria (Edifici 7–9) dell’Università degli Studi di Palermo, in Viale delle Scienze. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lenora Coco, esprime le più vive congratulazioni allo studente e alla sua famiglia, sottolineando come questo importante traguardo rappresenti un motivo di orgoglio per tutto l’Istituto e un esempio positivo per l’intero territorio.