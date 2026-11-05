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Studenti di nuovo in piazza: oggi cortei a Siracusa e a Noto

di Oriana Gionfriddo ·
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manifestazione studenti

Tornano le proteste degli studenti. Oggi cortei a Siracusa e a Noto, organizzati dall’Unione degli studenti nell’ambito di una mobilitazione nazionale.

La protesta arriva dopo le manifestazioni delle ultime settimane e in vista dello sciopero giovanile e studentesco del 20 novembre, che si terrà in tutta Europa. La data di oggi non è casuale: gli studenti hanno scelto di scendere in piazza insieme ai coetanei francesi, impegnati nello sciopero generale.

“Dalla Palestina alle nostre scuole e università, dalle piazze ai luoghi di lavoro, abbiamo dimostrato che esiste una generazione che non accetta la guerra, il riarmo, la precarietà e un futuro fatto di disuguaglianze e sfruttamento”, spiega l’Unione degli studenti sui social. “Continuiamo a bloccare il nostro Paese per rivendicare il diritto al futuro. Il futuro non ce lo regala nessuno, ce lo costruiremo noi piazza per piazza”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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