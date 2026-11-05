Studenti di nuovo in piazza: oggi cortei a Siracusa e a Noto

Attualità · la protesta

Tornano le proteste degli studenti. Oggi cortei a Siracusa e a Noto, organizzati dall’Unione degli studenti nell’ambito di una mobilitazione nazionale.

La protesta arriva dopo le manifestazioni delle ultime settimane e in vista dello sciopero giovanile e studentesco del 20 novembre, che si terrà in tutta Europa. La data di oggi non è casuale: gli studenti hanno scelto di scendere in piazza insieme ai coetanei francesi, impegnati nello sciopero generale.

“Dalla Palestina alle nostre scuole e università, dalle piazze ai luoghi di lavoro, abbiamo dimostrato che esiste una generazione che non accetta la guerra, il riarmo, la precarietà e un futuro fatto di disuguaglianze e sfruttamento”, spiega l’Unione degli studenti sui social. “Continuiamo a bloccare il nostro Paese per rivendicare il diritto al futuro. Il futuro non ce lo regala nessuno, ce lo costruiremo noi piazza per piazza”.