Studenti in Belgio e delegazioni straniere a Siracusa: il Verga-Martoglio investe sull’europeizzazione

Un percorso di crescita, inclusione e apertura all’Europa che coinvolge studenti, docenti e famiglie. È il bilancio delle attività di internazionalizzazione portate avanti dall’Istituto Verga-Martoglio, protagonista negli ultimi mesi di numerosi progetti Erasmus che hanno permesso alla comunità scolastica di confrontarsi con realtà educative europee.

Tra le esperienze più significative, la mobilità degli studenti in Belgio e l’accoglienza a Siracusa delle delegazioni di tre istituti scolastici stranieri, due provenienti dalla Francia e uno dal Belgio. Un’occasione di confronto culturale e linguistico che ha favorito la nascita di rapporti di amicizia destinati a proseguire ben oltre la durata del progetto.

Il percorso ha coinvolto anche il personale docente. Insegnanti dell’istituto hanno partecipato a corsi di formazione in Ungheria e Portogallo, mentre due docenti hanno svolto un’attività di job shadowing ad Atene, osservando da vicino metodologie didattiche e buone pratiche adottate nelle scuole greche.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di promuovere l’inclusione in tutte le sue forme, offrendo opportunità di crescita anche agli studenti più fragili. Per molti ragazzi si è trattato della prima esperienza lontano da casa e, in alcuni casi, del primo viaggio in treno o in aereo. Un’esperienza che ha contribuito a rafforzare autonomia, fiducia in sé stessi e competenze relazionali.

Particolarmente apprezzata anche la formula dell’ospitalità in famiglia, che ha consentito agli studenti stranieri di vivere a stretto contatto con il territorio siracusano e, allo stesso tempo, ai ragazzi dell’istituto di sperimentare concretamente lo scambio culturale europeo. Un coinvolgimento che ha reso protagoniste anche le famiglie, parte integrante del progetto.

L’entusiasmo manifestato dagli studenti e dai loro genitori conferma il valore di un’esperienza che ha interessato l’intera comunità scolastica e che continuerà anche nel prossimo anno. L’istituto, infatti, ha ottenuto l’accreditamento Erasmus (“Bound by Legends” ), un importante riconoscimento che garantirà nuove opportunità di mobilità e collaborazione con partner internazionali.

La scuola prosegue così il proprio cammino verso una dimensione sempre più europea, puntando sulla formazione, sull’inclusione e sul dialogo tra culture come strumenti fondamentali per la crescita personale e professionale delle nuove generazioni.