Su INDA il Comitato Ortigia: “sei indicazioni su governance, innovazione e trasparenza”

Attualità · comitato ortigia

Si è svolta ieri sera, nella sala gremita dell’Albergo Alfeo, l’Agorà pubblica dedicata all’INDA, promossa dal Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente per discutere il presente e il futuro di una delle principali istituzioni culturali della città e del Paese. Il confronto è andato avanti fino alle 20.30.

L’incontro era aperto a tutta la cittadinanza, senza tesi preliminari, inviti selettivi o relatori precostituiti. È cominciato con una ricostruzione fondata esclusivamente su atti pubblici (normativa statale, Statuto della Fondazione, deliberazioni e referti degli organi di controllo) e ha poi lasciato spazio agli interventi della sala. Dalla discussione sono emerse sei indicazioni principali.

La prima, e la più importante, è stata mantenere e rafforzare la figura del Sovrintendente, centrale per la natura e la missione culturale dell’INDA, e definirne con maggiore chiarezza funzioni e responsabilità rispetto al Consigliere delegato. Secondo gli intervenuti, buona parte dei chiarimenti sui rispettivi ambiti di competenza si può ottenere attraverso lo Statuto.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Un secondo punto riguarda l’innovazione di linguaggi, regie e modalità espressive, considerata necessaria per mantenere viva la tradizione classica e renderla accessibile al pubblico contemporaneo. Allo stesso tempo, è stata sottolineata la necessità di non confondere l’innovazione con una progressiva trasformazione dell’INDA in un soggetto di produzione di spettacolo inteso in senso più generico.

Un altro tema è stato la trasparenza. Pur essendo una Fondazione di diritto privato, l’INDA svolge una funzione di rilievo pubblico, riceve un consistente sostegno statale e regionale e, nell’attività contrattuale, è soggetta alle regole pubblicistiche previste per gli organismi di diritto pubblico. Da qui l’auspicio di una trasparenza ancora più ampia e sistematica, con la pubblicazione completa, ordinata e facilmente accessibile degli atti rilevanti: deliberazioni, decisioni organizzative, affidamenti, contratti, incarichi, bilanci e programmi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla Presidenza dell’INDA, affidata al sindaco pro tempore di Siracusa. Il Presidente esercita le proprie funzioni nei limiti dei poteri assegnati dalla legge e dallo Statuto. Tuttavia, proprio il legame tra la Presidenza e la carica di sindaco ha fatto emergere l’auspicio di una maggiore condivisione preventiva delle scelte strategiche, anche attraverso un confronto con il Consiglio comunale e con le principali realtà culturali e associative della città.

È stata inoltre espressa la percezione che troppo spesso l’attenzione sull’INDA si concentri nei momenti di crisi, sulle nomine o sulle controversie. Un’istituzione di questa rilevanza dovrebbe invece essere seguita con continuità dai cittadini, dal mondo culturale e dalla rappresentanza politica e istituzionale siracusana, regionale e nazionale. L’auspicio è che il futuro dell’INDA venga considerato una responsabilità permanente del territorio, con occasioni di confronto anche al di fuori delle emergenze.

Infine è emersa l’esigenza che il rapporto tra Siracusa e l’INDA non sia a senso unico: la città deve partecipare di più alle sorti della Fondazione, ma anche l’INDA può svolgere un ruolo ancora più incisivo nella crescita culturale, sociale ed economica della comunità.

Su questo aspetto Tommaso Gargallo, intervenuto in videoconferenza, ha ricordato l’intuizione originaria di Mario Tommaso Gargallo. Il fondatore aveva immaginato il ritorno del dramma antico non come un semplice evento teatrale, ma come un’occasione di crescita culturale e civile per la comunità, a partire da quella siracusana.

L’Agorà si è chiusa con l’impegno a continuare a discutere dell’INDA mettendo al centro la missione, la qualità delle regole, la trasparenza e il rapporto con la comunità, anche con nuove iniziative pubbliche che diano seguito al confronto avviato.