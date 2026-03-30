Successo in Ortigia per la tappa di “Wine List Italia on Tour”

Si è conclusa con una grande partecipazione la tappa siciliana di Wine List Italia on Tour-Ortigia, ospitata nella prestigiosa cornice dell’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection. L’evento ha riunito 25 tra i più autorevoli sommelier della ristorazione di Sicilia e Calabria, confermandosi come un momento rilevante per la valorizzazione della sala e della cultura del vino nel Sud Italia.

La giornata si è aperta con un convegno dedicato al ruolo della sala nella ristorazione contemporanea, occasione di dialogo tra esperti del settore sull’importanza di queste figure professionali e sulle prospettive di crescita per i giovani. Un momento particolarmente significativo della mattinata è stato il ricordo di Pino La Rosa, figura di riferimento della ristorazione siciliana, celebrato per il suo storico contributo al settore.

Nel corso dell’evento è stata presentata la guida “WineList on Tour Ortigia”, che raccoglie le selezioni dei 25 sommelier coinvolti: un totale di 150 etichette capaci di raccontare territori, ricerca e visione contemporanea. Nel pomeriggio, il Grand Tasting ha registrato un’elevata affluenza, offrendo al pubblico un’esperienza diretta di degustazione e confronto con i professionisti.

Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week, ha espresso grande soddisfazione per la risposta ricevuta a Ortigia, definendola una tappa di eccellenza che si intende rendere annuale. Sulla stessa linea Giovanni Russotti, CEO di RGH Gestioni Hotels, che ha sottolineato come ogni hotel debba essere un luogo capace di dialogare con il territorio e promuoverne le eccellenze. Anche Alessandro Carruba (AIS Siracusa) ha ribadito l’importanza del sommelier come “ambasciatore” essenziale tra chi produce il vino e chi lo degusta.

Il tour di Wine List Italia proseguirà il 4 maggio a Roma, mentre l’appuntamento nazionale è previsto a Milano il prossimo 18 ottobre, nell’ambito della Milano Wine Week.