“Sul mare luccica…”, a Siracusa la mostra dedicata a Santa Lucia

Sarà presentata alle 16,30 di venerdì 12 dicembre, nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio la mostra intitolata “Sul mare luccica…” volta a celebrare Santa Lucia, Patrona di Siracusa.

L’idea del progetto espositivo è di utilizzare l’estro creativo di venti artisti affermati, ciascuno dei quali utilizza tecniche e materiali diversi: pittura, scultura, vetrata, mosaico, affresco, encausto, fotografia, merletto, arazzo, oreficeria, ferro battuto, opere polimateriche e fiber art.

L’esposizione collettiva, è curata dall’archeologa Lucia Tognocchi in collaborazione con la storica e critica d’arte Stefania Severi. Partecipano: Walter Anile, Raffaele Arringoli, Camilla Bertrand, Antonella Cappuccio, Francesca Cataldi, Michela Cesaretti, Egidio Cosimato, M. Cristina Crespo, Franco Di Renzo, Eugenio Di Rienzo, Carmela Faraglia & Valentina Bezpalko, Vittorio Fava, Massimiliano Kornmüller, Luigi Manciocco, Michieletto da Lanuvio, Lucia Pagliuca, M. Luisa Passeri, Diana Poidimani, Nadia Ridolfini, Letizia Volpicelli.

Nella medesima occasione della presentazione della mostra, avrà luogo un altro momento dedicato alla storia della “cuccìa”, dolce tipico siciliano, a base di chicchi di grano bollito e ricotta di pecora, che viene tradizionalmente preparata e consumata il 13 dicembre per celebrare Santa Lucia, in memoria di un miracolo che salvò Siracusa dalla carestia.

Si tratterà di un percorso a cura di Giovanni Fichera, che ripercorre leggende, testimonianze storiche e tradizioni di fede profondamente radicate nella cultura siciliana.

La Mostra “Sul mare luccica…” a cura della associazione Culturale Abruzzo In Itinere è un evento con varie tappe di cui Siracusa è l’ultima.

Partita dall’Abruzzo nell’agosto scorso, l’esposizione collettiva ha toccato una serie di città, tra cui Roma e Venezia. A Siracusa si concluderà proprio in occasione dei festeggiamenti per la Santa Patrona durante i quali, il 12, 13 e 14 dicembre, la mostra verrà ospitata nell’Ipogeo di Piazza Duomo.