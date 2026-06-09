“Sulle orme di Lucia” arriva a Roma: la presentazione al Senato della Repubblica e alla libreria San Paolo via della Conciliazione

Doppia presentazione a Roma del libro di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero “Sulle orme di Lucia”, edizioni San Paolo. Domani, mercoledì 10 giugno, alle 18, nella Sala “Nassirya” del Senato della Repubblica (Piazza Madama, 11), il primo appuntamento, organizzato su iniziativa della senatrice Daniela Ternullo, segretario della Presidenza del Senato, sarà aperto dai saluti del primicerio dell’Arciconfraternita della Chiesa di Santa Maria Odigitria mons. Renzo Giuliano, dalla presidente dell’associazione “Antonello Da Messina” Milena Romeo, dal presidente del Centro Studi Istituzionali CESTI Carmelo Cutuli e dal presidente del Circolo cittadino di Santa Lucia in Belpasso Alfio Consoli.

La direttrice di Isoradio Rai, Alessandra Ferraro, dialogherà con il direttore editoriale della San Paolo edizioni don Simone Bruno, il giornalista Luigi Ferraiuolo, redattore di TV2000 e segretario del premio “Buone Notizie” e con i due autori Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero. L’attrice Alexandra Celi Lazar leggerà alcune testimonianze contenute nel libro.

Giovedì 11, alle ore 16,30, il libro “Sulle orme di Lucia” sarà presentato nella libreria San Paolo di via della Conciliazione. La giornalista Milena Romeo dialogherà con il vaticanista del TG2 Enzo Romeo, il giornalista Toi Bianca e la direttrice di Isoradio Rai Alessandra Ferraro. L’attrice Anna Vinci leggerà alcune delle 38 testimonianze contenute nel libro. La presentazione organizzata dalla libreria San Paolo in collaborazione con l’associazione “Antonello Da Messina” con sede a Roma e Messina, dal Circolo cittadino Santa Lucia in Belpasso e con la Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa.

Il libro narra il ritorno nel dicembre 2024 del corpo di santa Lucia nella sua terra: la Sicilia. Il libro vuole far riscoprire la testimonianza di libertà e coraggio di Lucia: raccoglie le parole, le testimonianze e riflessioni dei vescovi, sacerdoti e laici, che hanno vissuto la peregrinatio della santa come un segno di grazia e di speranza. Un invito a seguire le sue orme, per essere nel mondo testimoni credibili del Vangelo, costruttori di pace e portatori di luce. Nel libro anche le 90 foto di Riccardo Piccione per raccontare la peregrinatio per immagini.