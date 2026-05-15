“Sulle orme di Lucia”, Papa Leone XIV scrive ai due autori Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero

“Sua Santità, mentre assicura un paterno ricordo nella preghiera, ringrazia per aver condiviso tale evento che porterà sicuramente frutti evangelici tra quanti hanno partecipato alla manifestazione di fede”. Papa Leone XIV ha scritto ai giornalisti Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero, per ringraziarli del loro libro “Sulle orme di Lucia – per essere Testimoni credibili”, edizioni San Paolo.

E’ quanto si legge nella lettera a firma dell’assessore per gli affari generali della Segreteria di Stato, mons. Anthony Ekpo, indirizzata ai giornalisti Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero che hanno consegnato al Santo Padre il loro libro nelle settimane scorse, in occasione di un’udienza nella sala “Nervi” in Vaticano.

Il libro racconta la peregrinatio del corpo di Santa Lucia da Venezia in Sicilia, dal 14 al 30 dicembre del 2024. Il libro vuole far riscoprire la testimonianza di libertà e coraggio di Lucia: raccoglie le parole, le testimonianze e riflessioni dei vescovi, sacerdoti e laici, che hanno vissuto la peregrinatio della santa come un segno di grazia e di speranza. Il testo è completato dal racconto per immagini con 90 foto di Riccardo Piccione. Un invito ad essere nel mondo testimoni credibili del Vangelo, costruttori di pace e portatori di luce. Nel libro è contenuta la Lettera inviata da Papa Francesco alla Chiesa di Siracusa, mentre la prefazione è stata curata dal cardinale Marcello Semeraro.

“Il Papa impartisce di cuore la Benedizione Apostolica, che volentieri estende alle persone vicine, con l’auspicio che lo Spirito Santo conceda feconda pace interiore” conclude la lettera. “E’ stata un’emozione inaspettata – dicono Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero -. L’attenzione del Santo Padre ci onora, ci commuove e ci conferma che era necessario raccontare la peregrinatio di Santa Lucia coinvolgendo quanti hanno permesso di realizzare questo viaggio storico che ha visto anche l’incontro con Sant’Agata”.