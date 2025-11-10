“Sulle orme di Pino Pennisi”: torna a Siracusa il Festival dell’Educazione e la Marcia dei Diritti dei Bambini

Siracusa si prepara a vivere una settimana all’insegna dei diritti, della partecipazione e dell’infanzia con l’ottava edizione del Festival dell’Educazione “Sulle orme di Pino Pennisi”, che prenderà il via sabato 16 novembre e culminerà mercoledì 20 novembre con la tradizionale Marcia dei Diritti dei Bambini, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ne abbiamo parlato con Rossana Geraci, coordinatrice di Città Educativa, che racconta lo spirito e le novità di questa edizione: “Il festival nasce per ricordare Pino Pennisi, un animatore culturale che ha dato moltissimo alla formazione e alla crescita della comunità, sempre con un’attenzione speciale ai bambini. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura dell’educazione condivisa, dove adulti e ragazzi imparano insieme a costruire una società più consapevole e solidale”.

Promosso dalle politiche Giovanili rette dall’assessore Marco Zappulla e in linea con la volontà del sindaco di una città dove i diritti dei bambini “dovrebbero” essere la priorità, quest’anno la marcia dei diritti, in programma il 20 novembre, sarà ancora più partecipata e intergenerazionale: parteciperanno infatti tutte le scuole di Siracusa, di ogni ordine e grado, con un coinvolgimento attivo anche degli istituti superiori.

“La peculiarità di quest’anno – spiega Geraci – è che i ragazzi delle scuole superiori, come il Gaggini, l’Alberghiero, il Corbino, il Classico e il Nautico Rizza, saranno protagonisti insieme a diverse associazioni del territorio. Ognuno di loro racconterà ai più piccoli un diritto, spiegandolo attraverso attività e laboratori nel ‘Villaggio dei Diritti’ che allestiremo alla Marina al termine della marcia”.

Un esempio? Gli studenti del Nautico, affiancati dai volontari dei Ross, tratteranno il tema del diritto al soccorso, mostrando ai bambini le manovre di primo intervento e spiegando l’importanza di saper aiutare gli altri. Gli alunni del Rizza, assieme alla redazione di Siracusa News, affronteranno invece il diritto all’ascolto, raccontando ai più piccoli cosa significa essere ascoltati e come la comunicazione possa diventare uno strumento di partecipazione e rispetto.

Non mancheranno momenti dedicati al diritto al gioco e al tempo libero, curati in collaborazione con la Lega Navale, che allestirà anche un simulatore di vela per avvicinare i bambini allo sport e al mare come luogo di libertà e scoperta.

La marcia di quest’anno avrà un titolo simbolico: “Cartoni in marcia”. I bambini, infatti, hanno lavorato nelle settimane precedenti a un percorso preparatorio ispirato alla storica marcia di Washington del 1964, realizzando cartelli e slogan per rappresentare i propri diritti, accompagnati dalle mascotte dei cartoni animati che sfileranno con loro.

All’ingresso del corteo sarà inoltre presente il Banco Alimentare, che raccoglierà generi alimentari donati dai bambini: l’anno scorso, grazie a questa iniziativa, furono raccolti oltre 500 chili di cibo destinati alle famiglie in difficoltà.

“Vogliamo che la marcia sia una vera festa dei diritti – conclude Geraci –. I bambini porteranno con sé non solo cartelloni colorati, ma la consapevolezza che i diritti non sono sogni astratti, bensì conquiste che dobbiamo pretendere e difendere ogni giorno. È così che si costruisce una città educativa, capace di ascoltare e crescere insieme ai suoi bambini”.