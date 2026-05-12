Sun Club domina ai Campionati di Eccellenza: 63 medaglie conquistate alla Cittadella dello Sport di Siracusa

La SSD Sun Club Siracusa domina nella tappa finale del campionato di Eccellenza disputato nello scorso weekend a Siracusa, alla Cittadella dello Sport. La società di Viviana e Guglielmo Venticinque ha gareggiato in tutte le specialità in acqua con 94 atleti presenti, raccogliendo in totale 63 medaglie (20 oro, 21 argento, 22 bronzo) e chiudendo al primo posto nella classifica delle società con un totale di 1562 punti, grazie al lavoro della responsabile della Scuola Nuoto Claudia Barranco e del suo staff di istruttori.

Nelle gare di Stile Libero maschile, gli atleti del Sun Club hanno conquistato l’oro nei 50 m Seniores e nei 50 Giovanissimi, l’argento nei 50 Ragazzi, 50 Seniores e 50 Giovanissimi, e il bronzo nei 25 Esordienti, 50 Giovanissimi, 50 Ragazzi, 50 Juniores e 50 Seniores. Nel femminile il bronzo porta la firma delle ragazze impegnate nei 50 Juniores.

Pioggia di medaglie per la società siracusana anche nella Rana, con l’oro conquistato nel maschile nei 50 m Giovanissimi, a cui si aggiungono le medaglie d’argento nei 50 Seniores e nei 50 Juniores, e nei 25 Giovanissimi. Bronzo nei 25 Esordienti e 25 Giovanissimi. Nel femminile spicca il primo posto nei 50 Seniores, mentre nei 50 Giovanissimi, 50 Allievi, 50 Juniores e 25 Allievi è arrivato l’argento. Bronzo, infine, nei 50 Giovanissimi femminile e nei 50 Ragazzi.

Il Sun Club ha fatto bottino pieno anche nella specialità Dorso maschile con l’oro nei 25 Esordienti, 50 Giovanissimi, 50 Allievi, 50 Ragazzi, 50 Juniores e 50 Seniores. Argento nei 25 Giovanissimi, 50 Giovanissimi, 50 Allievi e 50 Ragazzi. Bronzo nei 50 Ragazzi. Nel tabellone femminile oro nei 50 Ragazzi e nei 50 Seniores, argento nei 25 Esordienti e nei 50 Juniores, bronzo nei 25 Allievi e nei 50 Juniores.

Nelle gare di specialità Farfalla maschile, oro nei 25 Allievi e nei 50 Juniores, e argento nei 25 Allievi. Nel femminile, invece, il gradino più alto del podio è stato conquistato nei 25 Allievi, nei 50 Juniores e nei 50 Seniores. Argento nei 25 Esordienti e 50 Seniores, in cui è stato vinto anche il bronzo.

“Siamo molto soddisfatti perché gli obiettivi raggiunti sono il risultato di un attento e minuzioso lavoro svolto con tutti i bambini e ragazzi della scuola nuoto – sottolinea la responsabile Claudia Barranco -. Tutti gli atleti hanno dimostrato impegno, grinta e concentrazione, ma allo stesso tempo è importante che si siano divertiti: questo è per noi l’aspetto fondamentale. Adesso ci aspetta l’ultimo appuntamento della stagione, il 6 giugno, con la finale regionale per gli atleti qualificati”.