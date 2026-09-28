Sun Club Siracusa domina in acque libere: 4 medaglie a Marina di Ragusa

Sport · Nuoto

Tre vittorie, quattro medaglie e l’impronta chiara sull’edizione 2026 del Sicilia Open Water. Il Sun Club Siracusa conferma il proprio feeling con le gare in acque libere anche nella tappa finale di Marina di Ragusa, chiudendo tra gli applausi un percorso importante e scandito dai successi degli atleti della società siracusana.

A brillare, nella gara sulla distanza dei 3 chilometri, categoria M30, Francesca Zappulla che è stata la più veloce di tutte e ha conquistato la medaglia d’oro. Un successo che non ha appagato l’atleta del Sun Club, capace di vincere anche la gara Knockout a eliminazione diretta.

Nei 500 metri categoria Propaganda, invece, a prendersi la scena è stata Anastasia Rossetti, prima classificata nelle acque ragusane. Una vittoria che ha bissato quella della tappa di Avola e che le ha permesso di aggiudicarsi il Gran Prix di categoria.

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Tra gli uomini, Edoardo Blundo ha chiuso con un ottimo secondo posto e la medaglia d’argento nel Knockout maschile, categoria M30. Risultati, podi e riconoscimenti che premiano non solo i medagliati ma l’intera squadra del Sun Club, guidata dal tecnico Claudia Barranco e composta anche da Stefano Rossetti, Gianluca Gallaro, Gianpaolo Vasques e Marica Longo.

“Voglio complimentarmi con gli atleti per i risultati raggiunti nelle gare in acque libere e per la capacità di mettersi in gioco – ha aggiunto Viviana Venticinque del Sun Club Siracusa -. I risultati, i piazzamenti e le medaglie confermano la qualità dei nostri nuotatori e l’importanza del lavoro quotidiano portato avanti dallo staff di istruttori. Chiudiamo questo ciclo di gare con la consapevolezza di aver dato il massimo , ma di avere ancora ampi margini di miglioramento per quello che ci aspetta in futuro”.