Sport · I risultati

Gli atleti del Sun Club Siracusa sono stati protagonisti del weekend sportivo regionale tra nuoto e tennis, confermando i miglioramenti e gli step di crescita che sono frutto del lavoro svolto quotidianamente con istruttori, maestri e tecnici.

Nel nuoto, la società siracusana ha ottenuto buonissimi piazzamenti nel 2° Trofeo San Martino – Sicilia Orientale, disputato a Paternò. La spedizione, guidata da Giuseppe Incremona, Federico Perez e il prof. Francesco Spada, ha fatto registrare parecchi miglioramenti cronometrici nelle categorie Secondo Anno B ed Esordienti A. Prestazioni rassicuranti anche per gli Esordienti B, per la prima volta nel circuito agonistico. In acqua sono scesi Rebecca Bonfiglio, Lucia Bongiorno, Carola Pappalardo, Carla Sgroi, Elena Tardonato, Carla Franzò, Sebastiano Abruzzo, Samuele Avola, Jacopo Bonfiglio, Diego Cammarata, Alessandro Carta, Giuseppe Fortuna, Giovanni Giudice, Oscar Guglielmino, Tancredi Guglielmino, Gioele Racca, Ezio Mudali, Tommaso Amenta e Andrea Floridia.

Sui campi del Circolo Tennis Calascibetta, invece, Benedetta Garro ha chiuso con un eccellente secondo posto al Master Regionale di Terza Categoria.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La giovane promessa del Sun Club ha superato al primo turno la compagna di squadra Ginevra Burgio con il punteggio di 6-4 6-1, vincendo anche la semifinale contro Francesca Lucchese 6-3 4-6 6-3. In finale la tennista siracusana ha ceduto a Giulia Baldacchino 3-6 7-5 7-5 dopo un match equilibrato. Assente al torneo l’altra atleta Irene Failla, a causa di un’influenza.