Sun Club Siracusa, tre medaglie al IV Trofeo FIN Sicilia: Mudali campione regionale nei 100 dorso

Il Sun Club Siracusa chiude col botto nelle ultime gare della stagione invernale disputate a Catania sabato 11 e domenica 12 aprile. Nel IV Trofeo Fin Sicilia, gli atleti guidati da Giorgia Gallo, Corrado Cianci e Matteo Gabbuti hanno raccolto tre medaglie, dimostrando di poter competere ai massimi livelli dell’Isola e di avere prospettive interessanti anche a livello nazionale. Nel capoluogo etneo, la società di Viviana e Guglielmo Venticinque si è presentata con 16 atleti che, in acqua, oltre ai piazzamenti hanno migliorato nelle frazioni in vasca in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Protagonista assoluto della prima giornata è stato Ezio Mudali, iridato nei 100 metri dorso con una prestazione praticamente perfetta che è valsa la medaglia d’oro e il titolo di campione regionale. Nelle altre gare, invece, sono arrivati due secondi posti con Alessandro Cianci nelle gare di specialità farfalla: il siracusano ha raccolto due medaglie d’argento nei 50 e nei 100 farfalla. Nella seconda giornata di gare sono scesi in acqua gli esordienti A che hanno migliorato i tempi di iscrizione in tutte le gare. A difendere i colori della SSD Sun Club sono stati Alessandro Cianci, Ezio Mudali, Massimo Cardone, Samuele Avola, Gioele Racca, Lucia Bongiorno, Diego Cammarata, Giuseppe Fortuna, Aurora Burgio, Carla Franzò, Tommaso Amenta, Diego Mudali, Giulia Romano, Michele Sauza, Leonardo Cassarino e Giulio Di Falco.

“Abbiamo chiuso la stagione invernale con risultati importanti, che ci permettono di guardare positivamente alle prossime manifestazioni – aggiungono Viviana e Guglielmo Venticinque – in cui siamo sicuri di poter dire la nostra. Il percorso di crescita dei ragazzi non è solo dimostrato dalle medaglie conquistate, ma anche dalla voglia e la capacità di migliorarsi gara dopo gara. A fare la differenza sono senza dubbio i ragazzi e le loro famiglie: noi cerchiamo di guidarli nel percorso più stimolante, grazie a una squadra di tecnici preparati. Il Sun Club è famiglia, e quando gli insegnamenti vanno di pari passo con i risultati possiamo dire di aver vinto tutti”.