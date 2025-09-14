Suor Chiara Di Mauro: la mistica siracusana tra silenzio, stimmate e carità

Suor Chiara Di Mauro, al secolo Adelaide Di Mauro, nacque a Siracusa il 5 luglio 1890. La sua vita terrena si concluse il 13 settembre 1932, ma la sua memoria perdura come esempio di fede profonda e dedizione spirituale.

Un cammino segnato dalla sofferenza e dalla fede

Costretta a un matrimonio combinato nel 1910, Adelaide divenne madre di tre figli. La morte prematura del marito nel 1919, vittima della febbre spagnola, segnò un punto di svolta nella sua vita. Decise quindi di consacrarsi alla vita religiosa, entrando nel monastero delle Clarisse di Messina nel 1924. Tuttavia, fenomeni mistici straordinari, come estasi e stimmate, la costrinsero a lasciare il convento.

Carismi e fenomeni mistici

Suor Chiara fu testimone di numerosi fenomeni mistici:

– Stimmate: manifestazioni delle piaghe di Cristo, che apparivano sul suo corpo.

– Estasi: esperienze di profonda unione con il divino.

– Comunione mistica: ricezione dell’Eucaristia da mani invisibili.

– Carismi profetici: previsioni di eventi futuri e conoscenze soprannaturali.

Questi eventi furono documentati da numerosi testimoni e raccolti dal cappuccino padre Samuele Cultrera

Il processo di beatificazione

Il 16 luglio 1983, l’arcivescovo di Siracusa avviò il processo di beatificazione di Suor Chiara, conferendole il titolo di “Serva di Dio”. Tuttavia, il processo si interruppe nel 1997, lasciando in sospeso il riconoscimento ufficiale della sua santità

La sua eredità

Oggi, Suor Chiara è ricordata come una figura di santità e devozione. Le sue spoglie riposano nella cappella di Santa Rita, all’interno della chiesa dei Frati Cappuccini di Siracusa, dove i fedeli continuano a venerarla. La sua vita testimonia un cammino di fede autentica, segnato da sofferenza, carità e una profonda unione con il divino.