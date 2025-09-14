Ultime news

2 minuti di lettura
Fede

Suor Chiara Di Mauro: la mistica siracusana tra silenzio, stimmate e carità

La vita di Suor Chiara Di Mauro, esempio di fede e dedizione spirituale, vissuta tra fenomeni mistici e profonda spiritualità

La vita di Suor Chiara Di Mauro, esempio di fede e dedizione spirituale, vissuta tra fenomeni mistici e profonda spiritualità

2 minuti di lettura

Suor Chiara Di Mauro, al secolo Adelaide Di Mauro, nacque a Siracusa il 5 luglio 1890. La sua vita terrena si concluse il 13 settembre 1932, ma la sua memoria perdura come esempio di fede profonda e dedizione spirituale.

Un cammino segnato dalla sofferenza e dalla fede

Costretta a un matrimonio combinato nel 1910, Adelaide divenne madre di tre figli. La morte prematura del marito nel 1919, vittima della febbre spagnola, segnò un punto di svolta nella sua vita. Decise quindi di consacrarsi alla vita religiosa, entrando nel monastero delle Clarisse di Messina nel 1924. Tuttavia, fenomeni mistici straordinari, come estasi e stimmate, la costrinsero a lasciare il convento.

Carismi e fenomeni mistici

Suor Chiara fu testimone di numerosi fenomeni mistici:

– Stimmate: manifestazioni delle piaghe di Cristo, che apparivano sul suo corpo.

– Estasi: esperienze di profonda unione con il divino.

– Comunione mistica: ricezione dell’Eucaristia da mani invisibili.

– Carismi profetici: previsioni di eventi futuri e conoscenze soprannaturali.

Questi eventi furono documentati da numerosi testimoni e raccolti dal cappuccino padre Samuele Cultrera

Il processo di beatificazione

Il 16 luglio 1983, l’arcivescovo di Siracusa avviò il processo di beatificazione di Suor Chiara, conferendole il titolo di “Serva di Dio”. Tuttavia, il processo si interruppe nel 1997, lasciando in sospeso il riconoscimento ufficiale della sua santità

La sua eredità

Oggi, Suor Chiara è ricordata come una figura di santità e devozione. Le sue spoglie riposano nella cappella di Santa Rita, all’interno della chiesa dei Frati Cappuccini di Siracusa, dove i fedeli continuano a venerarla. La sua vita testimonia un cammino di fede autentica, segnato da sofferenza, carità e una profonda unione con il divino.

Siracusa ricorda Suor Chiara Di Mauro, la “Monaca Santa”: il 13 settembre il 93° anniversario della morte

Religione

I Calafatari, una storia che racconta la maestria degli artigiani siracusani

Un Ricordo Indimenticabile
Fontana di Diana

La protezione di Diana: l’antica leggenda che vive nella fontana di piazza Archimede a Siracusa

Storia e leggenda
Noto Necropoli del Castelluccio

Alla scoperta della Necropoli del Castelluccio di Noto: un tesoro archeologico nel cuore della Sicilia

Un gioiello archeologico dell’Età del Bronzo
Un tratto della Pillirina per cui è stata chiesta l'istituzione della riserva

La leggenda della Pillirina: storia e mistero della costa di Siracusa

La storia
La storia di palazzo vermexio

Ecco perchè il Municipio di Siracusa si chiama Palazzo Vermexio

Curiosità

 


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni