Supercar in Ortigia: Ferrari, Lamborghini e Porsche incantano siracusani e turisti

Una mattinata condita dal rombo dei motori e dal fascino delle auto di lusso nel cuore di Ortigia. Una trentina di supercar hanno “invaso” corso Matteotti, trasformando per circa un’ora il centro storico di Siracusa in una passerella a cielo aperto di super car.

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche e altri modelli esclusivi hanno attirato l’attenzione di curiosi e appassionati, tra selfie, foto ricordo e sguardi ammirati. Le vetture sotto il sole autunnale che ha condito questo venerdì di metà ottobre, hanno poi lasciato corso Matteotti per fare il giro del periplo dell’isolotto, offrendo uno spettacolo dinamico tra il mare e gli antichi palazzi della città.