SuperEnalotto, centrati due “5” in Sicilia. Uno in provincia di Siracusa

Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 24 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 34.183,12 euro l’uno: il primo a Pachino, in provincia di Siracusa, presso l’esercizio Maria Grazia Intersimone in via Garibaldi, 63 l’altro ad Acireale, in provincia di Catania, nel Tabacchi Loria in Corso Savoia 76.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma sabato 26 aprile sale a 24,2 milioni di euro.