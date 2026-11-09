“Sussurri di Mare”, a Siracusa 2 giorni dedicati al pesce: show cooking al mercato ittico

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Valorizzare il pesce azzurro, tramandare la cultura marinara di Siracusa e far conoscere l’importanza della pesca sostenibile. Sono gli obiettivi di “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, il progetto del Comune che mercoledì 11 e giovedì 12 novembre coinvolgerà cittadini, studenti e visitatori con incontri, laboratori e iniziative dedicate alla tradizione gastronomica del territorio.

Al centro ci sono tre pesci simbolo del Mediterraneo: alici, sarde e sgombri, importanti per la cucina locale e per la piccola pesca costiera. Tra attività educative, racconti dei pescatori, dimostrazioni in cucina e strumenti digitali, i partecipanti scopriranno il percorso del pesce dal mare alla tavola e il legame tra alimentazione, tradizioni e tutela del mare.

Il progetto è finanziato dal Dipartimento regionale della pesca della Regione Siciliana. “L’amministrazione comunale è riuscita a intercettare un finanziamento che punta alla promozione e alla valorizzazione del pescato e delle nostre antiche tradizioni”, spiega il vicesindaco Edy Bandiera.

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Protagonisti saranno soprattutto i ragazzi delle scuole. “Le giovani generazioni saranno coinvolte in diverse attività, compresi laboratori in cui verranno trasmesse informazioni legate alla nostra storia e alle nostre tradizioni – aggiunge Bandiera – È previsto anche un passaggio al Museo del mare e all’Area marina protetta del Plemmirio. Al centro ci saranno i temi della pesca sostenibile, con operatori del settore, esperti e docenti universitari. Due giorni che metteranno al centro il nostro mare, il nostro pesce azzurro e un futuro che deve sempre guardare al mare, nel segno della sostenibilità e della valorizzazione ambientale”.

L’appuntamento principale, un workshop con esperti del settore e uno show cooking per mostrare come cucinare il pesce azzurro locale, si terrà al mercato ittico di Siracusa. La struttura è pronta ma non è ancora aperta per la sua funzione originaria, perché deve ancora essere pubblicato il secondo bando per la gestione.





“Attraverso questo evento lo apriamo come contenitore culturale legato alla nostra storia e alla nostra tradizione – spiega Bandiera – Sarà visitabile da tutti i cittadini, nell’attesa che possa avere la sua destinazione finale”.