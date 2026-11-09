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“Sussurri di Mare”, a Siracusa 2 giorni dedicati al pesce: show cooking al mercato ittico

di Oriana Gionfriddo ·
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Valorizzare il pesce azzurro, tramandare la cultura marinara di Siracusa e far conoscere l’importanza della pesca sostenibile. Sono gli obiettivi di “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, il progetto del Comune che mercoledì 11 e giovedì 12 novembre coinvolgerà cittadini, studenti e visitatori con incontri, laboratori e iniziative dedicate alla tradizione gastronomica del territorio.

Al centro ci sono tre pesci simbolo del Mediterraneo: alici, sarde e sgombri, importanti per la cucina locale e per la piccola pesca costiera. Tra attività educative, racconti dei pescatori, dimostrazioni in cucina e strumenti digitali, i partecipanti scopriranno il percorso del pesce dal mare alla tavola e il legame tra alimentazione, tradizioni e tutela del mare.

Il progetto è finanziato dal Dipartimento regionale della pesca della Regione Siciliana. “L’amministrazione comunale è riuscita a intercettare un finanziamento che punta alla promozione e alla valorizzazione del pescato e delle nostre antiche tradizioni”, spiega il vicesindaco Edy Bandiera.

Protagonisti saranno soprattutto i ragazzi delle scuole. “Le giovani generazioni saranno coinvolte in diverse attività, compresi laboratori in cui verranno trasmesse informazioni legate alla nostra storia e alle nostre tradizioni – aggiunge Bandiera – È previsto anche un passaggio al Museo del mare e all’Area marina protetta del Plemmirio. Al centro ci saranno i temi della pesca sostenibile, con operatori del settore, esperti e docenti universitari. Due giorni che metteranno al centro il nostro mare, il nostro pesce azzurro e un futuro che deve sempre guardare al mare, nel segno della sostenibilità e della valorizzazione ambientale”.

L’appuntamento principale, un workshop con esperti del settore e uno show cooking per mostrare come cucinare il pesce azzurro locale, si terrà al mercato ittico di Siracusa. La struttura è pronta ma non è ancora aperta per la sua funzione originaria, perché deve ancora essere pubblicato il secondo bando per la gestione.


“Attraverso questo evento lo apriamo come contenitore culturale legato alla nostra storia e alla nostra tradizione – spiega Bandiera – Sarà visitabile da tutti i cittadini, nell’attesa che possa avere la sua destinazione finale”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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