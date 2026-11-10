“Sussurri di Mare”: porte aperte al Mercato Ittico di Siracusa

Attualità · Il progetto

Porte aperte al pubblico domani, mercoledì 11 novembre, al Mercato Ittico di Siracusa per la prima giornata di “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, il progetto promosso dal Comune di Siracusa per valorizzare il pescato locale, la cultura marinara e la tutela dell’ecosistema marino. Cittadini, studenti, operatori e visitatori potranno partecipare liberamente all’iniziativa e seguire un programma che, dalle 9.30 alle 13.00, unirà approfondimento scientifico, testimonianze della filiera, memoria del mare e cucina dal vivo. L’accoglienza del pubblico inizierà alle 9.30.

Alle 10 si apriranno ufficialmente i lavori e, dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Edy Bandiera, il panel vedrà la partecipazione di Patrizia Maiorca, presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, Fabio Marino, professore ordinario dell’Università di Messina e direttore del Centro sperimentale di patologia ittica, Alfonso Milano, esperto di sistemi gestionali e dell’impresa pesca, Pierpaolo Drago, Sales Manager di Drago Conserve, Lucia Aliffi, Museo del Mare. Sarà proiettato il videomessaggio del prof. Giovanni Fichera, docente dei laboratori di cucina dell’IPSAR “Federico II di Svevia” di Siracusa e a seguire inizierà lo show cooking dello chef Vincenzo Di Falco, dello Yacht Dining Destination, dedicato alla trasformazione e alla valorizzazione del pescato. La dimostrazione sarà seguita dalla degustazione di salumi di mare. L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il valore delle specie ittiche locali, il lavoro dell’Area Marina Protetta Plemmirio e le competenze scientifiche, culturali e produttive che contribuiscono a costruire una filiera più consapevole e sostenibile.

Il progetto proseguirà giovedì 12 novembre con una giornata dedicata alle nuove generazioni. Alcune classi del III Istituto Comprensivo “Santa Lucia” visiteranno il Museo del Mare di Siracusa e la sede del Consorzio Plemmirio. Attraverso collezioni, testimonianze, attività educative e contenuti scientifici, gli alunni potranno approfondire la storia della pesca siracusana, imparare a conoscere il pesce azzurro locale e comprendere il ruolo dell’Area Marina Protetta nella salvaguardia degli habitat e della biodiversità. Le due giornate mettono così in relazione divulgazione pubblica ed educazione, tradizione e innovazione, memoria culturale e sostenibilità, restituendo centralità al rapporto tra Siracusa e il suo mare. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’Area Marina Protetta Plemmirio, del Museo del Mare di Siracusa, dell’Organizzazione dei produttori della pesca e delle imprese della filiera Mare Blu Moscuzza, Nordal Surgelati e Drago Conserve.

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Il progetto “Sussurri di Mare”, codice 61/222402/26/SI, è finanziato nell’ambito del Programma FEAMPA 2021-2027 con D.D.G. n. 336 del 2 luglio 2026 della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea.