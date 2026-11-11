Sussurri di Mare, Siracusa rilancia la pesca sostenibile e il Mercato Ittico

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Il rapporto tra Siracusa e il suo mare, il valore del pescato locale e le prospettive di una filiera ittica più consapevole e sostenibile sono stati al centro della prima giornata di “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, svoltasi oggi al Mercato Ittico di Siracusa. Promossa dal Comune di Siracusa, l’iniziativa ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo scientifico, operatori della filiera, studenti e cittadini in una mattinata dedicata alla tutela dell’ecosistema marino, alla valorizzazione del pesce locale e alla memoria della tradizione marinara siracusana. Il workshop “Tradizioni Marinare e Futuro Sostenibile”, moderato da Davide Tenconi, ha messo in relazione ricerca, protezione ambientale, trasformazione del pescato, formazione e patrimonio culturale. A margine dell’incontro sono state raccolte le dichiarazioni dei protagonisti.

“Sussurri di Mare è un’iniziativa con cui invitiamo a riflettere sulla nostra identità e su quello che possiamo e vogliamo realizzare – ha dichiarato Francesco Italia, sindaco di Siracusa – perché il nostro mare continui a essere motore non solo di identità e cultura, ma anche di grande sviluppo”. Una prospettiva che passa anche dalla valorizzazione degli spazi e delle infrastrutture legate alla pesca.

“Questo importante progetto, finanziato con fondi europei, mette insieme – ha spiegato Edy Bandiera, vicesindaco di Siracusa – nel segno della tradizione, della valorizzazione alimentare e dell’ecosostenibilità, scuole, istituzioni e aziende del territorio. Oggi abbiamo visto un mercato ittico rinato, una struttura non più inutilizzata e abbandonata ma aperta e pronta per essere un bellissimo contenitore culturale legato alla nostra tradizione marinara e alla pesca”.

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Il rilancio della filiera richiede infatti la collaborazione tra competenze diverse e la capacità di fare rete. “Il prodotto ittico appartiene a Siracusa in termini di storia e tradizioni – ha sottolineato Fabio Marino, docente UniMe e direttore del Centro sperimentale di patologia ittica – Questa è un’occasione eccezionale per riunire le professionalità della produzione, della trasformazione e della ricerca, integrando le competenze per valorizzare ciò che il nostro mare ci offre”. Accanto alla ricerca, è emersa la necessità di accompagnare il settore verso un nuovo modello economico e organizzativo.

“La pesca sta vivendo un processo di profonda trasformazione – ha osservato Alfonso Milano, esperto di sistemi gestionali e dell’impresa pesca – Dobbiamo passare da un modo di intendere la pesca come attività predatoria a un’attività imprenditoriale rispettosa. Alla base di tutto c’è la conoscenza dei processi che avvengono in mare e a terra”. Una trasformazione che non può prescindere dalla protezione degli ecosistemi e dalla capacità delle aree tutelate di rigenerare le risorse marine.

“Le Aree Marine Protette e le zone di tutela sono una banca di biodiversità e un serbatoio di ricarica per il mare circostante. Sembra un paradosso, ma per tutelare la pesca servono nuove zone nelle quali non si può pescare”, ha affermato Patrizia Maiorca, presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. La valorizzazione del pescato passa anche dalla cucina, dalla trasformazione e da linguaggi capaci di avvicinare nuovi pubblici ai prodotti del mare. “Abbiamo presentato i nostri salumi di mare, realizzati con materie prime locali come tonno, pesce spada, spigola e ricciola, dando loro forme conosciute della norcineria e trasformandole in chiave ittica”, ha raccontato Vincenzo Di Falco, chef Yacht Dining Destination, protagonista dello show cooking e della degustazione. Innovazione e creatività si affiancano così a una tradizione produttiva profondamente radicata nel territorio siracusano.

“Dal 1929 siamo legati al territorio e, con me, siamo alla quarta generazione. Trasformiamo tonno, sgombro, pesce spada e ricciola secondo la tradizione, mantenendo una lavorazione artigianale e i più alti standard qualitativi per i mercati nazionali e internazionali”, ha concluso Pierpaolo Drago, Sales Manager Drago Conserve. La riflessione è stata arricchita anche dal videomessaggio del prof. Giovanni Fichera, docente dei laboratori di cucina dell’IPSAR “Federico II di Svevia” di Siracusa.

L’evento ha restituito al Mercato Ittico la funzione di luogo d’incontro tra chi studia il mare, chi lo protegge, chi vive della pesca e della trasformazione del pescato e chi ne custodisce la storia, rafforzando il dialogo tra istituzioni, ricerca, scuola e imprese.

“Sussurri di Mare” proseguirà domani, giovedì 12 novembre, con le attività rivolte alle scuole. Alcune classi del III Istituto Comprensivo “Santa Lucia” visiteranno il Museo del Mare di Siracusa e la sede del Consorzio Plemmirio. Attraverso collezioni, testimonianze, attività educative e contenuti scientifici, gli alunni approfondiranno la storia della pesca siracusana, la conoscenza del pesce azzurro locale e il ruolo dell’Area Marina Protetta nella salvaguardia degli habitat e della biodiversità. Il progetto prosegue così il proprio percorso unendo divulgazione pubblica ed educazione, tradizione e innovazione, memoria culturale e sostenibilità, con l’obiettivo di rendere cittadini e giovani sempre più consapevoli del valore del mare e delle sue risorse.

L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’Area Marina Protetta Plemmirio, del Museo del Mare di Siracusa, dell’Organizzazione dei produttori della pesca e delle imprese della filiera Mare Blu Moscuzza, Nordal Surgelati e Drago Conserve. Il progetto “Sussurri di Mare”, codice 61/222402/26/SI, è finanziato nell’ambito del Programma FEAMPA 2021-2027 con D.D.G. n. 336 del 2 luglio 2026 della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea.