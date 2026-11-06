“Sussurri di Mare”: Siracusa valorizza pesce azzurro, pesca e sostenibilità

Attualità · il progetto

Valorizzare il pesce azzurro locale, tramandare la cultura marinara siracusana e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della pesca sostenibile. Nasce con questi obiettivi “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, il progetto promosso dal Comune di Siracusa che l’11 e il 12 novembre coinvolgerà cittadini, studenti e visitatori attraverso incontri, laboratori didattici e iniziative dedicate alla tradizione gastronomica del territorio.

Protagoniste saranno tre specie simbolo del Mediterraneo, alici, sarde e sgombri, che rappresentano una componente importante della cultura alimentare locale e della piccola pesca costiera. Attraverso attività educative, testimonianze dei pescatori, dimostrazioni culinarie e strumenti digitali, il progetto accompagnerà i partecipanti alla scoperta del percorso del pescato, dal mare alla tavola, approfondendo il rapporto tra alimentazione, tradizioni e tutela dell’ecosistema marino.

“Il mare è parte integrante della storia e dell’identità di Siracusa e rappresenta un patrimonio che abbiamo il dovere di conoscere, valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni – dichiara il sindaco Francesco Italia –. Con Sussurri di Mare vogliamo raccontare il legame profondo tra la nostra città e la cultura della pesca, mettendo insieme tradizione, conoscenza scientifica ed educazione ambientale. È un’occasione per riscoprire il valore delle nostre risorse marine e promuovere comportamenti più consapevoli, perché la tutela del mare passa anche dalle scelte quotidiane di ciascuno di noi”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni, realtà scientifiche e operatori della filiera ittica. L’Area Marina Protetta Plemmirio cura i contenuti scientifici e le attività educative; il Museo del Mare di Siracusa contribuisce attraverso il proprio patrimonio di testimonianze, collezioni e materiali d’archivio; l’Organizzazione dei produttori della pesca coinvolge pescatori e rappresentanti della tradizione marinara. Partecipano inoltre tre imprese del territorio: Mare Blu Moscuzza, Nordal Surgelati e Drago Conserve. “Il pesce azzurro è una risorsa preziosa per il nostro territorio, non soltanto dal punto di vista alimentare, ma anche per il valore economico e culturale che rappresenta – sottolinea il vicesindaco Edy Bandiera –. Attraverso questo progetto vogliamo valorizzare il lavoro dei pescatori, le competenze delle imprese della filiera e le eccellenze gastronomiche locali, favorendo una maggiore conoscenza delle specie del nostro mare. Promuovere il consumo consapevole del pescato locale significa anche sostenere le attività produttive del territorio e incoraggiare un rapporto equilibrato con le risorse marine”.

Il programma prenderà il via mercoledì 11 novembre, al Mercato Ittico di Siracusa, con lo show cooking “Pesce Azzurro al Mercato”. Attraverso preparazioni ispirate alla tradizione gastronomica siracusana, reinterpretate in chiave contemporanea, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle qualità del pesce azzurro, delle tecniche di preparazione e dell’importanza della stagionalità. Sempre l’11 novembre, il Mercato Ittico ospiterà la conferenza pubblica “Tradizioni Marinare e Futuro Sostenibile”, un momento di confronto tra pescatori, rappresentanti dell’AMP Plemmirio, docenti ed esperti del settore. L’incontro approfondirà il rapporto tra la storia della pesca siracusana, la salvaguardia degli habitat marini e le prospettive di sviluppo sostenibile della filiera locale. La conferenza sarà registrata e successivamente resa disponibile online.

Giovedì 12 novembre il progetto coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso un programma di lezioni e laboratori condotti dagli educatori dell’Area Marina Protetta Plemmirio, nella sede del Consorzio. Le attività permetteranno ai più giovani di conoscere le principali specie di pesce azzurro locale, approfondirne le caratteristiche nutrizionali e comprendere l’importanza della pesca sostenibile e della tutela degli ecosistemi marini. A ogni studente sarà consegnato un kit didattico composto da schede illustrate, un ricettario dedicato ai più giovani e contenuti video, pensati per proseguire il percorso educativo anche in famiglia. Il programma comprenderà inoltre una visita al Museo del Mare e un incontro con i pescatori locali. Attrezzi tradizionali, fotografie, documenti d’archivio e testimonianze dirette consentiranno agli studenti di avvicinarsi alla storia della pesca siracusana e di comprenderne l’evoluzione.

“Sussurri di Mare” non si esaurirà nelle due giornate di novembre. Il progetto prevede infatti la diffusione di materiali informativi negli info-point turistici di Ortigia, del lungomare e delle aree museali. Brochure bilingue, infografiche e contenuti digitali racconteranno le caratteristiche delle specie locali, i benefici nutrizionali del pesce azzurro, la stagionalità del pescato e la storia della tradizione marinara siracusana. Attraverso appositi QR code sarà possibile accedere a video, ricette, materiali scientifici dell’AMP Plemmirio, registrazioni della conferenza e ulteriori approfondimenti. L’obiettivo è quello di rafforzare la conoscenza del patrimonio marittimo locale e promuovendo una cultura della sostenibilità accessibile a tutte le generazioni.

Il progetto “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, codice 61/222402/26/SI, è finanziato nell’ambito del Programma FEA