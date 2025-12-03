SustArt 2025, l’associazione Arca di Siracusa e Stefania Altavilla tra i protagonisti alla Camera dei Deputati

Mercoledì, 26 novembre 2025, alla Camera dei Deputati a Roma, si è svolta con successo la seconda edizione dell’evento SustArt (SustArt 2025), organizzato da Ethicando Association di Milano, patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da vari enti pubblici e privati, tra cui la l’associazione siciliana Rinascimento Culturale Archimedeo (Arca), con la direzione artistica e scientifica del critico d’arte milanese Marco Eugenio Di Giandomenico. L’evento consiste in un forum internazionale sulla sostenibilità dell’arte e della cultura e nell’esposizione di un’opera d’arte di un artista contemporaneo.

Per l’edizione del 2025 è stato selezionato l’artista Luca Battini (della scuola di Pietro Annigoni, autore di eccellenti opere pittoriche esposte permanentemente in realtà museali e monumentali italiane e statunitensi) che ha esposto con successo il ritratto dello chef Heinz Beck. Tra le istituzioni culturali di eccellenza selezionate per SustArt 2025 ha partecipato l’Associazione Arca, presieduta da Stefania Altavilla, che ne ha illustrato l’impegno e le iniziative culturali in quasi quindici anni di attività.

Stefania Altavilla, Project Manager e Direttrice Artistica dell’Associazione Arca, è una figura di riferimento nel panorama culturale e cinematografico siciliano. Presidente dell’associazione sin dalla sua fondazione, ha guidato negli anni un intenso lavoro di promozione, sostegno e valorizzazione delle arti performative, del doppiaggio e dei linguaggi audiovisivi, contribuendo alla crescita di ARCA come realtà consolidata nel territorio regionale e nazionale.

Altavilla è Direttrice Artistica del Festival Nazionale del Doppiaggio “Premio Tonino Accolla”, giunto oggi a riconoscimento nazionale come uno dei più importanti appuntamenti culturali dedicati alla voce, alla recitazione e all’arte del doppiaggio in Italia. Stefania Altavilla, insieme al critico d’arte milanese, teorico della sostenibilità della cultura, Marco Eugenio Di Giandomenico, hanno inoltre ideato il Premio Promozione Cinema (PPC), prestigioso riconoscimento attribuito nell’ambito di SustArt 2025 ai professionisti che più si sono distinti nella diffusione, promozione e valorizzazione dell’arte cinematografica. Il premio, durante SUSTART 2025, è stato conferito a Laura Delli Colli e consegnato dal sen. Antonio Saccone (presidente di Cinecittà Holding) e dall’on. Mauro D’Attis (membro della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati).

Il premio (PPC), diretto artisticamente da Marco Eugenio Di Giandomenico e da Stefania Altavilla, organizzato dall’Associazione Ethicando di Milano e dall’Associazione A.R.C.A. di Siracusa, con la presidenza onoraria di Pupi Avati, vuole valorizzare personalità del mondo delle istituzioni, delle professioni e dell’industria cinematografica e televisiva, italiana ed estera, che si siano particolarmente distinte nella promozione di film, documentari, cortometraggi. Per l’edizione del 2025 è stata selezionata l’artista orafa Stefania Midolo (Midolo Gioielli di Ortigia-SR) per la realizzazione del premio.

Il forum SUSTART è una piattaforma annuale di discussion presso la Camera dei Deputati, dove rappresentanti istituzionali, di respiro sia locale sia nazionale, ed esponenti di spicco del mondo delle imprese, delle professioni, dell’accademia e dell’università, dell’arte e della cultura si confrontano sulla tematica di come la promozione dell’arte e della cultura possa costituire volano di valorizzazione territoriale nell’ottica dello sviluppo sostenibile, come perorato dall’Agenda 2030 dell’ONU e da Culture 2030 (indicators) dell’Unesco.

Nell’edizione 2025 numerose le personalità istituzionali, accademiche e professionali intervenute, tra cui: on. Paolo Barelli (Presidente Gruppo FI Camera dei Deputati), on. Francesco Battistoni (Segretario dell’Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati), sen. Roberto Marti (Presidente 7ª Comm. Senato della Repubblica – Cultura e Patrimonio Culturale, Istruz. Pubblica), on. Mauro D’Attis (Membro della V Commissione Bilancio Camera dei Deputati), on. Lorenzo Cesa (Presidente della Delegaz. Italiana presso l’Assemblea Parlamentare della NATO), sen. Antonio Saccone (Presidente di Cinecittà Holding), Laura Delli Colli (presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani che assegnano i Nastri d’Argento), insignita, durante l’evento, del Premio Promozione Cinema (presidente onorario: Pupi Avati), i rappresentanti dei Comuni Salentini patrocinatori (Brindisi, Lecce, Galatina-LE, Scorrano-LE, CasaranoLE, Melendugno-LE, Lequile-LE, Monteroni di Lecce-LE), Anna Lisa Tota (Prorettrice Vicaria dell’Università degli Studi Roma Tre), Marcella Caradonna (Presidente ODCEC Milano), Roberto Rosso (Professore Ordinario di Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano), Alberto Gambino (Unistudio & Gambino – Roma), Maria Letizia Giorgetti (Professore Economia Industriale – UNIMI), Sara Landini (Professore Diritto dell’Economia – UNIFI, Membro Collegio Sindacale GENERALI Spa), Francesco Fabbiani (Presidente della Fondazione Antonietta Viganone – Milano), Alain Salem (Presidente Cento Amici del Libro – Milano), Donatella Massimilla (Direttrice Artistica Spazio Alda Merini – Milano), Giovanni Musso (CEO presso Irem Spa – Siracusa), Luca Battini (artista), Heinz Beck (chef), Maria Cristina Carlini (artista), Claudia Peroni (giornalista sportiva Mediaset), Lucia Sardo (attrice), Stefania Altavilla (presidente ARCA Siracusa). SUSTART 2025 si avvale della promozione mediatica di Bettibg On Italy e Estro Digitale