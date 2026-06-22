Sventato il tentativo di consegna illecita con un drone alla Casa Circondariale di Siracusa

Ieri, personale della Polizia Penitenziaria in servizio all’Istituto Penitenziario di Siracusa ha sventato un tentativo di introduzione illecita di materiale non consentito all’interno dei padiglioni detentivi, attraverso l’utilizzo di un drone.

Gli agenti di sorveglianza hanno rilevato la presenza sospetta di un filo e dove all’estremità era attaccato un pacco di circa 500 grammi contenente del materiale molto probabilmente destinato ai detenuti, non poco distante è stato rinvenuto un velivolo a pilotaggio da remoto (drone di piccole dimensioni). La tempestiva reazione e fiuto del personale di Polizia Penitenziaria in servizio, che ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza previste, ha permesso di recuperare e sequestrare il tutto.

“Quanto accaduto dimostra ancora una volta l’allarmante fenomeno dell’utilizzo di droni per aggirare la sicurezza penitenziaria ma in questo caso i sistemi di sicurezza e il personale non hanno consentito che l’intrusione andasse a buon fine – dichiara Salvino Marino, delegato nazionale della Confederazione Sindacale Con.si.pe –. Nonostante la carenza di organico nella giornata in questione, la professionalità e l’attenzione dei colleghi della Polizia Penitenziaria, ha impedito che l’illecito andasse a buon fine. Ci si auspica che l’Amministrazione studi sistemi più sofisticati anti-drone tecnologicamente avanzati da attivare in tutti gli istituti penitenziari per contrastare queste nuove modalità criminali, sempre piu’ diffusi in tutto il territorio Nazionale”.