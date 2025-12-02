Sviluppo del territorio: la ricetta di Confcommercio Siracusa

“I numeri della Qualità della Vita pubblicati da Il Sole 24Ore di quest’anno non sono buoni, inutile nasconderlo. Siracusa si colloca nelle ultime posizioni e questo deve farci riflettere seriamente” esordisce Francesco Diana, Presidente Confcommercio Siracusa, commentando il risultato che vede la provincia al penultimo posto nella classifica nazionale.

Ma, per Diana, il dato non deve trasformarsi in rassegnazione. “L’unico modo reale per uscire da questa crisi è fare network: istituzioni, associazioni, imprese e cittadini devono iniziare a lavorare insieme. Non possiamo pretendere miglioramenti se non costruiamo una comunità che sostiene il proprio territorio. E questo passa soprattutto dal rilancio del commercio locale. Non possiamo limitarci a comprare online e poi lamentarci della desertificazione dei nostri quartieri. Ogni acquisto sul territorio è un investimento sulla città”.

Il 6 dicembre segna un anno esatto dall’insediamento della nuova governance di Confcommercio Siracusa, e Diana traccia un bilancio più che positivo: “È stato un anno intenso, di ascolto e di progettazione. Sono estremamente soddisfatto del team e di quanto abbiamo già portato avanti: nuove iniziative, più dialogo con le istituzioni, un maggiore coinvolgimento delle imprese. Abbiamo rimesso in moto energie che erano ferme da troppo tempo.”

Uno slancio che guarda già ai prossimi obiettivi, ma anche a un appuntamento imminente. “Il 16 dicembre, al Teatro Civico di Siracusa, celebreremo gli 80 anni di Confcommercio Italia con la premiazione di alcune attività della provincia. Sarà un momento importante per riconoscere il valore di chi, ogni giorno, tiene viva la nostra economia, spesso tra mille difficoltà. Ed è da qui, dalle storie di questi imprenditori, che vogliamo continuare a costruire il futuro.”