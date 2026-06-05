Sviluppo e investimenti, in Confindustria Siracusa confronto tra imprese e Regione: focus su energia, semplificazione e attrattività

Confindustria Siracusa, in collaborazione con Confindustria Sicilia, ha ospitato l’incontro “Impresa e Sviluppo – La Regione a sostegno delle imprese”, occasione di confronto tra il sistema produttivo siciliano e le istituzioni regionali sui temi della competitività, degli investimenti e delle politiche di sviluppo economico. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha sottolineato l’importanza di creare occasioni di dialogo diretto tra imprese e amministrazione regionale per consentire agli imprenditori di conoscere strumenti, opportunità e strategie messe in campo dalla Regione.

“Oggi abbiamo l’assessore Dagnino insieme al professor Amenta della Task Force per l’attrazione degli investimenti. È un momento importante perché possiamo offrire alle imprese informazioni concrete sugli strumenti regionali disponibili per investire, crescere e accedere a forme di sostegno finanziario“, ha spiegato Reale.

Il presidente degli industriali siracusani ha poi evidenziato come il tema dell’energia continui a rappresentare una questione centrale per il territorio e per il futuro del polo industriale. “Nei momenti di crisi – ha specificato – tutti si ricordano dell’importanza del polo industriale siracusano. Noi vorremmo che questa attenzione diventasse strutturale, per accompagnare sia la trasformazione ecologica delle aziende sia lo sviluppo economico della Sicilia. Dobbiamo creare le condizioni per attrarre investimenti e favorire la crescita, superando i pesanti ostacoli burocratici che ancora oggi rallentano molte iniziative imprenditoriali“.

Sul fronte energetico è intervenuto anche il presidente di Confindustria Sicilia, Diego Bivona, che ha ribadito la necessità di affrontare con decisione la crisi energetica che pesa sulle imprese siciliane. “L’energia rappresenta la base comune di tutte le problematiche che stiamo affrontando nei territori. Abbiamo presentato alla Regione un documento con proposte concrete per affrontare questa emergenza, che non può più essere sostenuta dalle imprese siciliane“, ha affermato.

Tra le proposte avanzate da Confindustria Sicilia figurano l’apertura di un tavolo permanente dedicato alle criticità del polo industriale siracusano e il riconoscimento dell’intero polo della raffinazione come sito di interesse strategico nazionale, sul modello di quanto già avvenuto per Isab. “Non si può considerare strategica una sola raffineria. Il polo industriale è un sistema integrato e come tale deve essere riconosciuto. Inoltre chiediamo la realizzazione di un piano nazionale dedicato ai carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) e all’idrogeno verde, due asset fondamentali per accompagnare la transizione energetica e garantire nuove prospettive di sviluppo industriale”.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati anche gli strumenti della Task Force per l’Attrazione e la Promozione degli Investimenti, coordinata dal professor Carlo Amenta. “I fattori che rendono attrattivo un territorio sono l’efficienza amministrativa, la qualità delle infrastrutture, la legalità e la certezza delle regole. La Sicilia sta cambiando e la Task Force vuole diventare un’interfaccia stabile tra imprese e pubblica amministrazione, contribuendo a ridurre l’incertezza che spesso scoraggia gli investimenti“, ha spiegato Amenta. Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della semplificazione amministrativa. “Lo snellimento burocratico non significa cercare scorciatoie, ma rendere più efficiente il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. Dobbiamo superare la logica che vede questi due mondi contrapposti e costruire un dialogo stabile e produttivo“.

A presentare le misure messe in campo dal Governo regionale è stato l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, che ha illustrato un pacchetto di interventi destinato a sostenere crescita, occupazione e attrazione degli investimenti. “Con l’ultima legge di stabilità regionale abbiamo stanziato 200 milioni di euro all’anno per tre anni, per un totale di 600 milioni, destinati alla decontribuzione delle imprese che assumono nuovi dipendenti. Si tratta di una misura che riduce il costo del lavoro del 10% attraverso contributi a fondo perduto“, ha detto l’assessore.

Tra gli strumenti illustrati figurano anche il potenziamento della ZES Unica, che in Sicilia diventerà una vera e propria “Super ZES”, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, incentivi allo smart working per lavoratori provenienti da altre regioni e il nuovo programma dedicato all’attrazione di residenti dall’estero, che prevede la restituzione del 50% dell’Irpef per chi trasferisce la propria residenza in Sicilia acquistando o ristrutturando un immobile. Rispondendo alle richieste del mondo produttivo sul tema della burocrazia, Dagnino ha evidenziato come la Super ZES permetterà di accelerare ulteriormente le procedure autorizzative.

“Interverremo proprio sui procedimenti che oggi non beneficiano del meccanismo del silenzio-assenso, come alcune autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. Saremo l’unica Regione italiana ad adottare questo tipo di agevolazioni e puntiamo a rendere la Sicilia una delle realtà più attrattive del Paese per gli investimenti“.

Tra gli imprenditori intervenuti anche Giovanni Musso, amministratore delegato di Irem, che ha sottolineato il valore del confronto tra imprese e istituzioni. “Il Governo regionale sta compiendo passi importanti e il mondo imprenditoriale percepisce una maggiore collaborazione – ha detto Musso -, soprattutto nella definizione degli strumenti di agevolazione finanziaria. È un segnale positivo che va consolidato“. L’Ad di Irem ha indicato nella semplificazione amministrativa la priorità assoluta per favorire la crescita del tessuto produttivo. “Ridurre i tempi burocratici significa consentire alle aziende di realizzare investimenti più rapidamente, creare occupazione e generare sviluppo. La strada intrapresa appare quella giusta e realtà come la nostra, che operano su mercati internazionali, possono contribuire ad attrarre nuovi investitori in Sicilia, valorizzando le opportunità che il territorio oggi offre“.

L’incontro si è concluso con una partecipata sessione di domande e risposte che ha visto numerosi imprenditori confrontarsi direttamente con i rappresentanti della Regione, confermando il forte interesse del sistema produttivo verso le misure di sostegno, le opportunità di investimento e le prospettive di sviluppo dell’economia siciliana.