Sviluppo industriale e turismo, intesa nelle spiagge di Siracusa tra Cannata e Urso

In un momento di pausa estiva, sulle splendide spiagge di Siracusa, il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. L’incontro, informale ma significativo, ha confermato la sintonia e la collaborazione instaurata negli ultimi anni per il rilancio e la tutela della zona industriale di Siracusa, un comparto strategico per l’economia siciliana e nazionale.

“Con il Ministro Urso – ha dichiarato Cannata – stiamo lavorando costantemente per garantire sviluppo, occupazione e nuovi investimenti. È un impegno che parte dalle fabbriche e dagli stabilimenti, ma che si riflette anche sulla qualità della vita, sull’attrattività turistica e sulla valorizzazione del nostro territorio. Oggi ci siamo incontrati in un contesto diverso, ma con lo stesso obiettivo: lavorare insieme per il futuro della nostra provincia”.





Il momento è stato anche occasione per salutare cittadini e turisti, testimoni di un legame forte tra istituzioni e comunità locale, unendo bellezza e lavoro, mare e sviluppo.