Svolto il PMI DAY di Confindustria Siracusa: “scegliere per essere protagonisti del futuro”

“Scegliere per essere protagonisti del futuro”: si è svolto stamane il PMI Day di Confindustria Siracusa, a cura dell’azienda SerTecAv di Gaetano Tranchina. L’appuntamento è stato ospitato nella struttura “Il Casale degli Archi Eventi” (Melilli). Gaetano Tranchina ha guidato la dimostrazione divulgativa dedicata ai più recenti sviluppi nel campo del monitoraggio ambientale e infrastrutturale tramite UAS Enterprise (Unmanned Aerial Systems), comunemente noti come droni professionali.

Protagonisti gli studenti dell’Istituto “Ruiz” di Augusta e del “Rizza-Insolera” di Siracusa accompagnati dai professori delle due scuole. Presenti il presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale, la presidente della Piccola Industria di Confindustria Siracusa, Caterina Quercioli e Lelia Crispino presidente dei Giovani Imprenditori.

Gli oltre quaranta studenti sono stati attratti dall’intervento dell’imprenditore Gaetano Tranchina che ha raccontato e fatto vedere concretamente le performances dei droni. “Scegliere per essere protagonisti del futuro, il tema di quest’anno del PMI Day ricalca perfettamente ciò che abbiamo vissuto stamane – ha commentato il Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale – traguardare nuove opportunità, superare ostacoli e fronteggiare i cambiamenti deve essere la scelta vincente dei ragazzi”.

“Scuola e Piccole e medie Imprese devono camminare insieme per colmare il divario tra formazione e lavoro” – ha commentato Caterina Quercioli.

La manifestazione del Pmi Day è inserita nell’ambito della ventiquattresima edizione della Settimana della Cultura d’Impresa, organizzata da Confindustria, e rientra inoltre tra gli eventi della Settimana Europea delle Pmi organizzata dalla Commissione Europea. Ha i patrocini del ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e per l’ottavo anno consecutivo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.