Syrakous porta il mito greco nei resort: giochi e cultura per l’estate dei più piccoli

Il mito greco torna protagonista dell’estate dei più piccoli in provincia di Messina grazie al progetto firmato Syrakous, che per il secondo anno consecutivo rinnova la propria presenza in uno dei resort più prestigiosi di Giardini Naxos.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra ospitalità, gioco e visione educativa e prevede la presenza di una selezione di giochi ispirati alla mitologia greca all’interno del miniclub della struttura. I bambini potranno così partecipare ad attività ludiche con prodotti come i Templi di Artemide, il nuovo Tempio di Afrodite, il Gioco dell’Oca in versione tappeto e da tavolo e le Mitocarte, carte dedicate alle divinità dell’Olimpo.

Accanto alle attività dedicate all’intrattenimento, il progetto si estende anche agli spazi commerciali del resort, dove sarà allestito un espositore dedicato con una selezione di prodotti Syrakous, tra cui Mitomagneti, Mitoyoyo e album da colorare. L’obiettivo è quello di trasformare il gioco in un’esperienza narrativa e culturale capace di lasciare un ricordo duraturo nella memoria dei bambini.

«Un piccolo spazio di incontro con il brand – spiega la fondatrice Maria Rosa Castiglione – pensato per trasformare il gioco in ricordo, racconto e memoria mediterranea». Secondo l’imprenditrice, il rinnovo del progetto è il risultato dei feedback positivi ottenuti nella passata stagione e della volontà di continuare a promuovere un modello educativo che unisca intrattenimento e patrimonio culturale.

Con lo slogan “Gioca con il Mito”, Syrakous porta avanti una visione che intreccia gioco e cultura, dialogando con famiglie, scuole e strutture ricettive del territorio. Il progetto sarà accompagnato per tutta l’estate anche da una narrazione social, pensata per raccontare i momenti di incontro tra i bambini e l’universo della mitologia greca.

L’iniziativa conferma così la crescente attenzione verso progetti educativi che, partendo dal gioco, valorizzano le radici storiche e culturali del Mediterraneo, in un territorio – quello di Giardini Naxos – profondamente legato alla civiltà greca fin dalla sua origine.