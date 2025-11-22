Perde il controllo e urta auto in sosta a Floridia: 6 mezzi coinvolti

Incidente ieri sera a Floridia, dove intorno alle 23.30 un’auto avrebbe perso il controllo mentre percorreva Viale Vittorio Veneto, per cause ancora in fase di accertamento. Il veicolo avrebbe urtato inizialmente un’auto parcheggiata, innescando un impatto a catena che ha coinvolto complessivamente sei mezzi in sosta.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi: non si registrano feriti gravi.

La dinamica è al vaglio degli investigatori