Tamponamento a catena su via Elorina: più veicoli coinvolti, una persona ferita

Un incidente stradale a catena si è verificato lungo il primo tratto di via Elorina, in uscita dal centro abitato, coinvolgendo più di tre veicoli e causando il ferimento di una persona.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha interessato diversi mezzi in un tamponamento multiplo, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. L’impatto ha provocato disagi alla circolazione, con rallentamenti e temporanee difficoltà nella gestione del traffico lungo l’arteria.

Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia Municipale, impegnate nei rilievi di rito e nella regolazione della viabilità per garantire la sicurezza degli automobilisti. Presenti anche i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita, successivamente trasportata per ulteriori accertamenti.

A completare le operazioni, è intervenuta la ditta incaricata della bonifica del manto stradale, per la rimozione dei detriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.