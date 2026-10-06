Tamponamento a catena sulla ex 114, quattro auto coinvolte: traffico in tilt

Traffico in tilt sulla ex strada statale 114, dove nel pomeriggio si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro automobili, senza gravi conseguenze fisiche.
L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code soprattutto per gli automobilisti in uscita dall’autostrada Siracusa Nord e per quelli provenienti da Priolo.
I rallentamenti hanno comportato tempi di percorrenza particolarmente lunghi: per superare il tratto interessato dall’incidente sono stati necessari almeno 30 minuti di coda.