Tari 2025. Lieve calo in bolletta a Siracusa, piccola boccata d’ossigeno ma resta tra le città più care

In un panorama nazionale caratterizzato da rincari diffusi, Siracusa si distingue per una controtendenza quasi impercettibile, ma che non basta a risollevare le sorti dei contribuenti. Secondo l’ultima indagine del Servizio Stato Sociale e Politiche Fiscali della UIL, la TARI a Siracusa per il 2025 si attesta a 480 euro medi per nucleo familiare. Si tratta di una lievissima flessione dello 0,31% rispetto ai 481 euro del 2024, un dato che rende la città una delle poche in Italia a non registrare aumenti, ma che la conferma tra le più onerose dell’intera penisola.

La situazione siracusana appare preoccupante se inserita nel contesto regionale. Sebbene Siracusa paghi meno rispetto a Trapani, che con i suoi 521 euro è la quarta città più cara d’Italia, e ad Agrigento (500 euro), si posiziona comunque nella fascia alta della classifica regionale.

Il divario con altre realtà siciliane è netto: a Catania la tassa pesa per 483 euro, un valore quasi identico a quello aretuseo, mentre Palermo si ferma a 373 euro e Messina a 315 euro. I cittadini di Siracusa pagano quindi oltre 160 euro in più rispetto ai messinesi per lo stesso servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Il confronto con le grandi città del Centro-Nord è ancora più impietoso. Mentre Siracusa sfiora i 500 euro, metropoli come Milano e Roma presentano bollette decisamente più leggere, rispettivamente pari a 294 euro e 334 euro. Il dato siracusano supera di ben 130 euro la media nazionale di 350 euro, posizionandosi molto lontano dalle realtà più virtuose come Bologna, dove la TARI si ferma a 236 euro.

Secondo Santo Biondo, Segretario confederale della UIL, queste forti differenze territoriali sono il frutto di “scelte politiche sbagliate e di un sistema di gestione dei rifiuti frammentato”. In particolare, nel Mezzogiorno, la carenza cronica di impianti di trattamento e riciclo costringe i Comuni a trasferire i rifiuti fuori dal territorio, generando extracosti che ricadono direttamente sulle bollette di famiglie e imprese.

Nonostante l’introduzione di strumenti come la TARIP (tariffazione puntuale), basata sul principio “chi inquina paga”, il rischio segnalato dal sindacato è che queste riforme si trasformino in un ulteriore aggravio senza un reale miglioramento dei servizi. Per Siracusa, il lieve calo dello 0,31% rappresenta una piccola boccata d’ossigeno in un mare di costi elevati, ma la strada per raggiungere i livelli di equità fiscale e di efficienza delle altre città italiane appare ancora lunga e tortuosa.