Tari più leggera per studi professionali, uffici e agenzie: approvato l’emendamento

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Video · Firmato Scimonelli

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato a maggioranza l’emendamento alle tariffe Tari 2026 presentato dal consigliere comunale Ivan Scimonelli a favore delle utenze non domestiche appartenenti alla categoria N11: uffici, agenzie e studi professionali.

La modifica riduce da 10,30 a 9,10 il coefficiente Kd utilizzato per calcolare la parte variabile della tariffa. Nella proposta originaria dell’amministrazione era stato applicato il valore massimo previsto per questa tipologia di attività, mentre il coefficiente approvato dal Consiglio corrisponde alla media tra il minimo e il massimo consentiti.

“Siamo felici del risultato ottenuto oggi in Consiglio comunale con l’approvazione trasversale del nostro emendamento – afferma Scimonelli –. Per la prima volta si interviene con un risparmio effettivo su una parte delle utenze non domestiche. Agenzie, studi e uffici professionali vedranno ridotta la Tari nelle nuove bollette”.

Alla base della proposta, secondo il consigliere, c’è la trasformazione avvenuta negli ultimi anni nell’organizzazione degli studi professionali. Pratiche telematiche, fatturazione elettronica, posta certificata, archivi digitali e progressiva riduzione dell’utilizzo della carta avrebbero determinato una minore produzione ordinaria di rifiuti rispetto al passato.

“Se cambia il modo di lavorare, deve cambiare anche il modo in cui misuriamo la produzione potenziale dei rifiuti”, aveva spiegato Scimonelli presentando l’emendamento. Il consigliere aveva inoltre richiamato il confronto con gli Ordini professionali e il peso della fiscalità locale su migliaia di lavoratori.

La riduzione del coefficiente non modifica il gettito complessivo della Tari, che resta destinato alla copertura integrale dei costi del servizio. La compensazione avverrà attraverso una redistribuzione tecnica all’interno dei coefficienti previsti per le utenze non domestiche.

“È un segno tangibile dell’attenzione che anche i consiglieri di minoranza possono rivolgere ai cittadini siracusani – prosegue Scimonelli –. Non si tratta di riconoscere un privilegio, ma di rendere la tariffa più equa e aderente alla realtà”. Il provvedimento complessivo sulle tariffe Tari era stato illustrato in aula dall’assessore ai Tributi Pierpaolo Coppa. L’amministrazione aveva inizialmente proposto di confermare l’impianto tariffario dell’anno precedente.

“Quest’anno non ci sono particolari novità – aveva spiegato Coppa – anche perché gli uffici, soprattutto quelli del servizio di Igiene urbana, hanno avuto qualche difficoltà nella predisposizione del PEF, che è propedeutico al piano tariffario. Abbiamo quindi ritenuto di mantenere il piano e il sistema delle tariffe dell’anno precedente”.

L’approvazione dell’emendamento introduce adesso una modifica specifica per la categoria N11. La diminuzione del coefficiente Kd produrrà una riduzione della componente variabile della Tari, la cui entità concreta dipenderà dalla superficie e dagli altri elementi utilizzati per calcolare ciascuna utenza.