Tari: Siracusa fuori dalla top ten nazionale ma il conto è ancora “salato”

Siracusa esce dal gruppo delle città con la Tari più alta d’Italia e si ritaglia un piccolo primato regionale: è l’unico capoluogo siciliano in cui la tariffa rifiuti 2024 risulta in leggerissima diminuzione (-0,4%) rispetto all’anno precedente. Lo dice il Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, che ha analizzato i costi della gestione rifiuti in tutti i capoluoghi italiani.

Per una famiglia tipo (3 persone, casa di 100 mq) a Siracusa il costo medio della TARI è di 397 euro l’anno, contro una media regionale siciliana di 402 euro e una media nazionale di 340 euro.

Il dato siracusano si colloca leggermente sotto la media siciliana, ma la città resta comunque nel blocco dei capoluoghi “costosi” dell’Isola: Catania 602 euro (+1,1%), Trapani 463 euro (+2,3%), Agrigento 456 euro (+6,6%), Siracusa 397 euro (–0,4%), Ragusa 395 euro (+1,6%), Palermo 361 euro (+7,8%), Caltanissetta 337 euro (+1,9%), Messina 331 euro (+4,3%), Enna 278 euro (+4,4%).

Siracusa quindi non è più tra le città italiane con TARI record, ma resta in una fascia alta di costo: paga meno di Catania, Trapani e Agrigento, ma più di Palermo, Messina, Caltanissetta ed Enna.

Il Rapporto Cittadinanzattiva evidenzia che la spesa media nazionale per i rifiuti nel 2025 è di 340 euro, in aumento del 3,3% rispetto ai 329 euro del 2024; in 95 capoluoghi su 110 le tariffe sono aumentate; in Sicilia la spesa media è 402 euro, con una crescita del +3,1%.

In questo quadro, il –0,4% di Siracusa è un segnale controcorrente: la città non solo non aumenta, ma registra un piccolo alleggerimento del peso in bolletta, mentre quasi tutti gli altri capoluoghi siciliani vedono ritocchi verso l’alto, anche consistenti (Palermo +7,8%, Agrigento +6,6%).

Accanto ai numeri, Cittadinanzattiva richiama anche la percezione dei cittadini: secondo l’indagine ARERA 2024, solo il 57% degli italiani ritiene adeguato il servizio di raccolta rifiuti rispetto al prezzo pagato.

Tradotto in chiave locale, per Siracusa la sfida non è solo “pagare un po’ meno”, ma far percepire il nesso tra TARI, qualità del servizio e risultati ambientali: differenziata, pulizia delle strade, riduzione dei conferimenti in discarica, trasparenza sui costi.

Per anni Siracusa è stata citata tra le città con la TARI più alta d’Italia; oggi i numeri raccontano un quadro leggermente diverso: non è più nel gruppo dei 10 capoluoghi più costosi, registra un calo, seppur minimo, mentre quasi tutti gli altri capoluoghi siciliani aumentano, resta però in una zona “medio-alta” di costo, ben sopra la media nazionale.