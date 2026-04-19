Tartaruga senza vita nella spiaggia di Marina di Priolo

Una tartaruga è stata rinvenuta questa mattina sul litorale di Marina di Priolo. Una volta avvertito, il sindaco Pippo Gianni ha disposto l’invio degli agenti di Polizia Municipale, che arrivati sul posto hanno chiamato il veterinario.

Verificato che la testuggine era senza vita è stato disposto l’abbattimento della carcassa. La tartaruga era probabilmente morta al largo ed è stata trascinata a riva dalle correnti.

“L’episodio – commenta il sindaco Gianni – riporta l’attenzione sulla fragilità dell’ecosistema marino e sull’importanza di tutelare specie protette come le tartarughe, sempre più esposte a rischi ambientali e all’impatto delle attività umane”.