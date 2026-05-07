Tartarughe marine, formazione e tutela: alle Saline di Priolo il corso Lipu

La tutela delle tartarughe marine e la salvaguardia della biodiversità costiera tornano al centro dell’attenzione con il corso promosso dalla R.N.O. Saline di Priolo, Lipu Ente gestore, in programma sabato 9 maggio, dalle 10 alle 18, al Centro visite della Riserva, ospitato nei locali della Centrale Enel Archimede.

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale della Festa delle Oasi e Riserve Lipu e rappresenta un momento di formazione tecnica e operativa dedicato alla conoscenza e alla tutela delle tartarughe marine, con particolare riferimento alla specie Caretta caretta, sempre più presente lungo le coste siciliane per la nidificazione.

Il corso prevede una parte teorica e una sessione pratica sul campo, durante la quale i partecipanti potranno apprendere le tecniche di riconoscimento delle tracce di nidificazione, le modalità di individuazione dei siti di deposizione e le procedure corrette per la gestione e protezione dei nidi. Un ruolo centrale sarà dedicato alla formazione dei volontari, figura chiave nelle attività di monitoraggio e presidio del litorale.

Un focus speciale sarà dedicato alla Caretta caretta, specie simbolo del Mediterraneo, sempre più presente sulle coste siciliane per la deposizione delle uova. Questo aspetto sarà trattato da una delle massime esperte della specie, la Dott.ssa Daniela Freggi – Associazione Caretta caretta, Centro Recupero Fauna Selvatica (Agrigento). Nel corso della giornata verranno approfonditi il ciclo biologico, le principali minacce – tra cui inquinamento, disturbo antropico e cambiamenti climatici – e le buone pratiche da adottare in caso di avvistamenti o nidificazioni, con l’obiettivo di formare una rete di cittadini consapevoli e pronti ad agire in sinergia con gli enti preposti.

Per quanto riguarda la gestione operativa del monitoraggio e dei nidi, interverranno il Dott. Alessandro Salemi, Direttore della R.N.O. Torre Salsa, WWF Italia Ente gestore, e gli operatori della stessa riserva Giuseppe Palilla e Gerlando Callea, che negli anni hanno maturato una significativa esperienza nel campo della tutela dei nidi di Caretta caretta.

L’iniziativa si colloca nel quadro del Sistema delle Aree Protette Naturali della Regione Siciliana, che promuove la collaborazione tra enti gestori per una gestione integrata e coordinata del patrimonio ambientale. In questa direzione si inserisce la sinergia con la R.N.O. Torre Salsa, partner dell’evento, quale esempio concreto di cooperazione tra aree protette nella tutela della biodiversità costiera.

“La crescente presenza di nidi di Caretta caretta lungo il litorale priolese – dichiara Fabio Cilea, direttore della R.N.O. Saline di Priolo – rende sempre più necessario investire in attività strutturate di monitoraggio, formazione e sensibilizzazione. La collaborazione con la R.N.O. Torre Salsa e, più in generale, con il Sistema delle Aree Protette Naturali della Regione Siciliana, rappresenta un elemento strategico per garantire interventi efficaci e coordinati lungo le coste. Solo attraverso il lavoro congiunto tra enti gestori, istituzioni e cittadini è possibile assicurare una tutela concreta e duratura di specie così vulnerabili e degli habitat che le ospitano”.

A completare il programma della due giorni, domenica 10 maggio alle 10 è prevista una visita guidata dal titolo “Alla scoperta dei fenicotteri”, dedicata all’osservazione di una delle specie simbolo della Riserva. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e coinvolgimento sui temi della conservazione marina e della tutela degli ecosistemi costieri.