Tavolo sulla chimica al Mimit. Cannata (FdI): “il 13 dicembre focus su Eni Versalis in Sicilia”

“Grande l’attenzione che il nostro Governo Meloni con il ministro Adolfo Urso continua a riservare al settore della chimica, un pilastro importante per l’economia italiana e per il territorio siracusano. Il tavolo convocato dal ministro Urso al Mimit sulla chimica, il terzo dopo quelli dedicati a Ias e a Eni Versalis, conferma la determinazione del Governo a monitorare da vicino e sostenere un comparto strategico che genera un fatturato di 60 miliardi di euro nel nostro Paese”. A dichiararlo è l’onorevole Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, a margine dell’incontro che ha visto una partecipazione qualificata e costruttiva tra istituzioni, aziende e rappresentanti sindacali.

Cannata ha voluto rassicurare sindacati e lavoratori sul futuro del settore: “Il Governo è pienamente consapevole delle sfide che il comparto chimico sta affrontando, dalla transizione energetica alla riconversione industriale, e continuerà a garantire il massimo supporto. Con il doppio appuntamento annunciato dal Ministro Urso su Versalis, uno dedicato alla Puglia (11 dicembre) e uno alla Sicilia (13 dicembre), si entrerà in una fase operativa per affrontare punto per punto gli investimenti e le prospettive di sviluppo sul territorio e del polo siracusano sottolineando l’importanza di una riconversione industriale che non solo rispetti gli obiettivi di sostenibilità, ma che rafforzi anche la competitività e la capacità produttiva”.