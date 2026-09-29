Taxi, Ncc e Apecar a Siracusa: il Comune chiede a cittadini e operatori cosa migliorare

Attualità · la consultazione

Come funzionano taxi, Ncc, motocarrozzette e velocipedi a Siracusa? Cosa dovrebbe cambiare e quali sono le esigenze di chi offre o utilizza questi servizi? Il Comune prova a raccogliere direttamente le indicazioni di operatori, cittadini e turisti attraverso un questionario dedicato agli autoservizi pubblici non di linea. L’iniziativa è stata avviata dal settore Mobilità e Trasporti con l’obiettivo di acquisire informazioni utili alla valutazione dell’attuale sistema e alla definizione dei possibili interventi per renderlo più efficiente e accessibile.

La consultazione coinvolge entrambi i lati del servizio. Possono partecipare i titolari di licenza taxi e di autorizzazione Ncc, gli operatori di motocarrozzette e velocipedi, ma anche cittadini, turisti e più in generale chi utilizza questi mezzi per spostarsi in città. Il questionario è rivolto inoltre alle strutture ricettive e agli operatori turistici ed economici, che rappresentano un punto di osservazione particolarmente significativo in una città nella quale la domanda di mobilità è fortemente condizionata dai flussi turistici.

L’iniziativa arriva in una fase particolarmente delicata per il trasporto turistico non di linea in città. Negli ultimi mesi le motocarrozzette, comunemente indicate come Apecar, sono state al centro di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, con verifiche sulle autorizzazioni, sulle modalità di svolgimento del servizio e sul rispetto delle regole previste per l’attività.

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Un contesto che rende la consultazione avviata dal settore Mobilità qualcosa di più di un semplice sondaggio sulla qualità percepita. Il Comune punta infatti a raccogliere indicazioni da tutti i soggetti coinvolti in un settore che negli ultimi anni, anche per effetto della crescita dei flussi turistici, ha assunto un peso sempre maggiore nella mobilità del centro storico e delle principali aree di interesse della città.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è infatti quello di costruire un servizio “più efficiente, accessibile e all’altezza di una città che accoglie ogni anno migliaia di residenti, turisti e visitatori”. La compilazione richiede pochi minuti e avviene attraverso risposte a scelta. Il questionario è anonimo ed è stato predisposto anche in lingua inglese, così da consentire la partecipazione dei visitatori stranieri. Per rispondere ci sarà tempo fino al 3 novembre 2026.

Le risposte raccolte serviranno al Comune per avere una fotografia delle esigenze di chi lavora nel settore e di chi utilizza i servizi, individuando eventuali criticità e possibili margini di miglioramento nell’organizzazione della mobilità non di linea a Siracusa.

COMUNICATO STAMPA

28/09/2026

TUTTO PRONTO A PRIOLO PER LA “FIERA DELL’ANGELO”: DAL 30 SETTEMBRE AL 4

OTTOBRE, PIAZZA DELL’AUTONOMIA COMUNALE SI ANIMA CON ENOGASTRONOMIA,

ARTIGIANATO, MUSICA, INTRATTENIMENTO E GRANDI SPETTACOLI.

“LA FIERA DELL’ANGELO”: dal 30 settembre al 4 ottobre, in Piazza

dell’Autonomia Comunale, a Priolo Gargallo, stand enogastronomici,

artigianato e hobbistica, aperti ogni giorno dalle 18:00 alle 24:00.

Domenica 4 ottobre, la fiera sarà aperta dalle 10:00 alle 24:00, con

animazione per bambini, musica, spettacolo di cabaret con il gruppo “I

RESPINTI”, e il grande show serale “Teenage Dream”, che sta registrando un

forte successo in tutta Italia, con date sold‑out in diversi palazzetti e

un seguito crescente.

“Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno alla “FIERA DELL’ANGELO” –

dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Commercio Maria Grazia

Pulvirenti – e invitiamo cittadini e visitatori a vivere insieme questi

giorni di festa”.

La “FIERA DELL’ANGELO” e’ organizzata dall’Amministrazione comunale

nell’ambito dei festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode, patrono di

Priolo Gargallo.

Il Portavoce