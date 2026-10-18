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Sport SECONDA VITTORIA

Teamnetwork Albatro batte Merano 38-33 e centra la seconda vittoria consecutiva

di Oriana Gionfriddo ·
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Teamnetwork Albatro

Seconda vittoria di fila per la Teamnetwork Albatro che batte il Merano con il risultato di 38 a 33. Due punti importanti per il sette di Mateo Garralda che allunga la serie dopo il successo di sette giorni fa a Molteno.

Il Merano è privo del terzino sinistro Costa e arriva in Sicilia in formazione rimaneggiata. Tra i siracusani ancora out Baptista, Arcieri e Boggia in panchina ma in fase di recupero.
Primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio. Padroni di casa e ospiti si rincorrono a suon di break e contro break. Siracusani che sbagliano di meno e, negli ultimi cinque minuti, sono bravi ad allungare fino al +4.
La ripresa ripropone lo stesso cliché. Biancoblu che ci credono e riescono ad allungare fino al +6. Altoatesini che provano a rientrare per mettere paura ai siciliani. Ernst e compagni arrivano sul -3 ed è a quel punto che Angiolini e compagni, approfittando della panchina più lunga, riescono a reggere botta e mettere ancora spazio nel risultato.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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