Teamnetwork Albatro batte Merano 38-33 e centra la seconda vittoria consecutiva

Sport · SECONDA VITTORIA

Seconda vittoria di fila per la Teamnetwork Albatro che batte il Merano con il risultato di 38 a 33. Due punti importanti per il sette di Mateo Garralda che allunga la serie dopo il successo di sette giorni fa a Molteno.

Il Merano è privo del terzino sinistro Costa e arriva in Sicilia in formazione rimaneggiata. Tra i siracusani ancora out Baptista, Arcieri e Boggia in panchina ma in fase di recupero.

Primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio. Padroni di casa e ospiti si rincorrono a suon di break e contro break. Siracusani che sbagliano di meno e, negli ultimi cinque minuti, sono bravi ad allungare fino al +4.

La ripresa ripropone lo stesso cliché. Biancoblu che ci credono e riescono ad allungare fino al +6. Altoatesini che provano a rientrare per mettere paura ai siciliani. Ernst e compagni arrivano sul -3 ed è a quel punto che Angiolini e compagni, approfittando della panchina più lunga, riescono a reggere botta e mettere ancora spazio nel risultato.