Quarta vittoria di fila per la Teamnetwork Albatro che batte la Pallamano Trieste conil risultato di 33 a 30.
Partita dai due volti con il primo tempo giocato meglio dai padroni di casa. Il sette di Garralda segna 16 reti nei primi 19 minuti; il Trieste fatica a difendere e a superare la linea difensiva siracusana. Padroni di casa che soffrono negli ultimi dieci minuti; palloni persi e troppa lentezza in fase di costruzione galvanizzano gli ospiti.
Nella ripresa, continuando sulla scia del fine primo tempo, Trieste sorprende i biancoblu infliggendo un parziale secco che riaccende l’equilibrio in campo. Il bielorusso Udavenia e il polacco Gadek fanno male e guidano i rossi alabardati al pareggio che arriva al 15’.
Garralda richiama i suoi percependo la difficoltà. Il tecnico navarro si affida ancora alla forma di Angiolini, all’estro di Sirotic e alla fisicità di Lorentzen per rimettere spazio nel risultato.
I triestini tornano a soffrire la velocità e l’aggressività della difesa siracusana e concedono ripartenze che risultano letali.