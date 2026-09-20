Teamnetwork Albatro corsara a Chiaravalle: primo successo in campionato

Sport · Pallamano

Soffre nel secondo tempo, ma la Teamnetwork Albatro passa sul campo del Chiaravalle con il risultato di 27 a 25. I siracusani incamerano la prima vittoria in campionato e, nonostante qualche assenza, riescono a mettere in mostra una buona tenuta e, soprattutto, grande concentrazione.

All’inizio minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, scomparso questa mattina. Poi fuoco alle polveri per la nuova stagione di Serie A Gold siracusana.

Parte bene la Teamnetwork Albatro concedendo ai padroni di casa un solo gol nei primi dieci minuti. La difesa degli uomini di Garralda è serrata e lascia pochi spazi ai marchigiani. Guggino è straripante e mette a segno 7 dei 14 gol del primo tempo. Tra i pali Riahi sembra ipnotizzare gli avversari e ai due rigori parati aggiunge altrettanti attacchi sventati.I due nuovi stranieri, Kucsera e Lorentzen, mettono dinamismo e fisicità in difesa, ma soprattutto in attacco dove il norvegese è bravo a creare spazi per i tiri dei compagni.

Nella ripresa l’inevitabile tentativo del sette di Guidotti di recuperare il match. L’avvio dei marchigiani è dirompente e con un devastante parziale di 7 a 2 riescono a trovare il pareggio dopo 8 minuti.

Siracusani che non sembrano scomporsi riuscendo a reagire rispondendo colpo su colpo ai tentativi dei padroni di casa. In porta cambia il portiere, ma non il copione. Riahi cede il posto a Hermones che para tre rigori di fila.A due minuti dalla sirena il nuovo allungo e il gol di Kucsera che chiude la partita.